Ministr Tomáš Hüner: První materiál k dostavbě jaderných bloků dáme na vládu v červnu, rozhodnout by se mělo do konce roku

Publikováno: 17.5.2018 Autor: 01400 Odbor komunikace



Po 9. jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku je zřejmé, že vůbec poprvé v historii vznikl souhrnný materiál k dostavbě jaderných bloků. Expertní tým ho podrobně probral. Zabýval se tedy investorským a obchodním modelem, legislativou, technickými záležitostmi a v březnu zadanou nezávislou oponenturu k analýzám, kterou zpracovala společnost PWC. I ta potvrdila dřívější obavy ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, že je potřeba dopracovat dopad do veřejných rozpočtů. Projednání dostavby jaderných bloků na vládě se tak má uskutečnit ve dvou krocích.

„Do 30. června chci vládě předložit, dle dříve zadaného úkolu, souhrnný materiál, který vzešel právě z jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Z něj naprosto jasně vyplývá, že pro Stálý výbor pro jadernou energetiku bude třeba získat nové kompetence. Tak, abychom finální podklad včetně dopadu do veřejných rozpočtů a informace o postoji Evropské komise mohli kabinetu předložit v listopadu a vláda mohla o dostavbě jaderných bloků rozhodnout do konce letošního roku.“

„V současné době se dá předpokládat, že některé úkoly v souvislosti s přípravou dostavby jaderných bloků budou koordinovány s ostatními ministerstvy, která obdrží jasně formulované úkoly,“ říká vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller a dodává: „Aktuálně je k dispozici komplexní návrh jednotlivých kroků s termíny a zodpovědností jednotlivých institucí a osob. Pokud dá vláda výboru nové kompetence, připravený návrh doplníme o informace k dopadům na veřejné rozpočty a doporučení z Evropské komise ohledně financování.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto začne s Evropskou komisí (EK) o dostavbě okamžitě jednat. Dosud to nikdo z předchůdců ministra Tomáše Hünera, který je ve funkci od loňského prosince, neudělal. Probrat by se mimo jiné měla veřejná podpora. Zjednodušeně řečeno tedy to, co a jak může financovat stát v případě státního podniku s minoritními akcionáři, jakým je ČEZ. První jednání MPO s EK se má uskutečnit už v červnu.