Tesla potřebuje dodatečných 10 miliard USD, aby mohla pokračovat, říká banka

Deset miliard dolarů během dvou let. Tolik bude muset podle banky Goldman Sachs získat Muskova Tesla, aby mohla dál fungovat.



Dodatečný kapitál by americký výrobce elektrických aut či solárních článků mohl získat různými způsoby, včetně emise nových dluhopisů, konvertibilních dluhopisů nebo akcií, domnívá se analytik americké banky David Tamberrino. Se získáním nového dodatečného kapitálu by výrobce prý neměl mít problémy. Tamberrino má ale také zato, že v příštích měsících se cena akcie propadne na 195 dolarů. Znamenalo by to pokles o zhruba 32 % ze současné úrovně zhruba 287 USD za kus (cena ke čtvrtku 17. května 16:20 SELČ).



Vydání dodatečného dluhu by nicméně mohlo promluvit do úvěrového profilu společnosti. Emise akcií či konvertibilních bondů by mohla znamenat zředění holdingu pro současné akcionáře.

Generální ředitel společnosti Elon Musk o něčem takovém ale uvažovat odmítá. Nejnovější prohlášení v tomto duchu učinil ještě na začátku tohoto měsíce. Tvrzení „goldmanů“, kteří mají na akcie Tesly doporučení „prodávat“, Tesla komentovat odmítla, uvedla dnes na webu CNBC.

Akcie Tesla jsou od začátku roku slabší o 8 % získat důvěru je pro firmu možná důležitější než jindy.

Vývoj titulu za posledních 5 let (do středy 16. května):

Doporučení prodávat má na titul nyní devět analytiků sledovaných Bloombergem, kupovat jich ale doporučuje ještě o jednoho víc. Jedenáct analytiků má doporučení "držet". Je otázkou, zda stále ztrátovější společnosti v budování důvěry pomůže původem maďarský investor George Soros. Fond Soros Management Fund, který tento miliardář a filantrop založil, koupil v letošním prvním čtvrtletí konvertibilní bondy v objemu 35 milionů dolarů. Jsou to papíry, které jsou za určitých podmínek směnitelné za akcie, které obvykle vydávají společnosti spojené s vysokou mírou rizika, ale také s případnými vysokými výnosy.

Sorosova důvěra má podle některých názorů o to větší význam, vidíme-li, že mnoho dalších lidí má o Muskovi stále větší pochybnosti. Sebevědomý podnikatel pořád stojí za cílovým tempem výroby elektrických sedanů Model 3 na úrovni 5000 aut týdně na konci tohoto čtvrtletí, přestože na jeho začátku jich Tesla vyráběla 2000 týdně.

"Je to závod o čas," říká analytik Patria Finance Ján Hladký, který hospodaření Tesly dlouhodobě sleduje.

V plánu je nová obří továrna v Číně, která je největším světovým trhem s elektrickými auty. Lokalitu chce Tesla oznámit už ve třetím čtvrtletí. Společnost zároveň uzavřela dohodu o dodávkách hydroxidu lithného s mladou australskou těžební společností Kidman Resources. Akcie těžaře dnes v Sydney rostly, jakkoli Tesla se k dohodě o zpočátku tříletých dodávkách za pevnou cenu odmítla vyjádřit a finanční podmínky transakce známy nejsou. Kidman Resources navíc s produkcí této klíčové suroviny pro elektromobily během příštích deseti let pravděpodobně nezačne.

Zdroje: BBG, ETF.com, CNBC, Patria.cz