Evropský summit odstartoval, hlavním tématem je migrace

Premiér v demisi Andrej Babiš je už druhým dnem v Sofii, kde začal summit států Evropské unie a zemí západního Balkánu. Hlavním tématem má být evropská migrační politika a prohlubování spolupráce mezi unijními a balkánskými státy.

Neoficiálně už program v Sofii začal ve středu, kdy se zástupci zemí Evropské unie sešli u společné večeře. Setkání začalo asi v půl osmé a protáhlo se zhruba do půlnoci.

Hovořilo se prý zejména o situaci kolem Íránu. Ve čtvrtek ráno se pak konala koordinační porada zemí V4, aby se domluvil společný postup na samotném evropském summitu.

Všechny čtyři státy ale dlouhodobě pojí zejména odmítavý postoj vůči přerozdělování uprchlíků na základě povinných kvót.

Oficiálního summitu se kromě unijních zemí účastní také zástupci Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Makedonie a Srbska. Evropská unie chce s těmito státy prohlubovat spolupráci a to nejen v oblasti bezpečnosti, ale třeba i v otázce infrastruktury a digitální agendy.

Česká republika pak společně s ostatními státy V4 podporuje plnohodnotné přijetí těch šesti balkánských zemí do Evropské unie. "Aby ten Schengenský prostor byla celá Evropa, abysme bránili bezpečnost Evropy na našich přirozených kontinentálních hranicích, to by měl být ten cíl," vysvětlil důvody k rozšíření EU Andrej Babiš.