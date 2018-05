Pegas Nonwovens (V revizi) - Solidní hospodářské výsledky; doporučení dáváme do revize (Komentář k výsledkům)

Textilka Pegas Nonwovens reportovala poprvé výsledky hospodaření v českých korunách. Společnost vykázala velmi solidní údaje díky spuštění nové linky a vyšším cenám polymerů. Management potvrdil svůj výhled na letošní rok.

Fakta a události: (1) Objem produkce v prvním čtvrtletí dosáhl 27 067 tun, což meziročně znamenalo zvýšení o 6,8 %. Za tímto vývojem stála výroba na nové lince ve Znojmě. Oproti předchozím kvartálům byl však mírně nižší zejména z důvodu plánových odstávek. Za pozitivum lze označit rostoucí podíl výrobků určených pro hygienu k 87,8 %, který vzrostl z 84,9 % za Q1 17 a 87 % za celý loňský rok. (2) EBITDA meziročně vzrostla o 7,6 % na 327 mil. CZK a EBITDA marže dosáhla 22,4 % (+2,2 pb y/y), což je v souladu s očekáváním managementu, který zároveň potvrdil svůj výhled na letošní rok pro EBITDA v rozmezí 1,22 až 1,38 mld. CZK.(3) Investice v prvním čtvrtletí dosáhly 86,1 mil. CZK, z čehož 57,8 mil. CZK připadalo na rozšíření výrobních kapacit, zbytek činily běžné výdaje. Letošním klíčovým projektem je výstavba závodu v Jižní Africe. V únoru byly dokončeny hrubé zemní práce a stavební část by měla být hotova začátkem příštího roku. Komerční provoz nové linky byl měl být zahájen v druhém čtvrtletí 2019. Letošní celkové investice by neměly přesáhnout 1,05 mld. CZK. (4) Zadlužení společnosti se oproti konci 2017 snížilo, když hodnota čistého dluhu klesla ke konci března o 3,5 % na 4,8 mld. CZK. K ukazateli EBITDA činil poměr 4,01 (4,37 na konci loňského roku). K jeho budoucímu snížení by měla přispět i nulová dividendová politika, kterou by měla schválit červnová valná hromada. (5) Finanční výsledek byl negativně ovlivněn dalším oslabením dolaru, což vedlo k nerealizovaným kurzovým ztrátám souvisejícím s přeceněním rozvahových položek denominovaných v EUR, a to zejména ve vztahu k vnitropodnikové půjčce dceřiné společnosti v Egyptě. Úrokové náklady byly o 6 % nižší díky posílení kurzu koruny, jelikož úrokové náklady jsou v převážné míře denominovány v euru.

Budoucnost společnosti na burze: Podíl společnosti R2G Rohan Czech v současné době činí 88,49 %. Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat 15. června, neobsahuje návrh na stažení akcií z burzy. Usuzujeme tak, že majoritní vlastník s žádnými změnami ve výši svého podílu zřejmě aktuálně nepočítá. Zbývající podíl by tak měl být nadále volně obchodovatelný na Prime marketu pražské burzy.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Akcie Pegasu v dnešním obchodování rostou o necelá dvě procenta. Doposud jsme drželi na akcie firmy prodejní doporučení, kdy jsme počítali s jejich odchodem z burzy a popřípadě vytěsněním minoritních akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu žádné takové kroky nenaznačuje, proto dáváme naše doporučení do revize. K aktualizaci našich odhadů společně s novým doporučením a cílovou cenou přistoupíme po červnové valné hromadě.

Rizika: Odchod akcií z burzy se zdá být v současné době méně pravděpodobný. Důležitý bude pro nás zápis z valné hromady, zda akcionáři budou či nebudou diskutovat možnosti, jak naložit se zbývajícím volně obchodovatelným objemem. V hospodaření společnosti za největší aktuální riziko považujeme nestabilitu cen polymerů, mimořádné odstávky linek, popř. neočekávané události, které by vedly k pozastavení projektu v Jihoafrické republice.

Očekávané události: Valná hromada akcionářů se uskuteční 15. června 2018. Výsledky hospodaření za druhý kvartál letošního roku by měly být oznámeny 23. srpna 2018.