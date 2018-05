Komentář Aleše Michla k vývoji hospodaření s veřejnými financemi

Zdroj: Mladá fronta DNES | Datum: 17.5.2018 | Rubrika: Názory | Strana: 10

Teto z Klenčí pod Čerchovem, nelekejte se, neznáme se. Šéfkomentátor MF DNES pan Korecký mi napsal, že články musí být jasné, abyste to pochopila i Vy, jeho teta. Nemyslel to nijak pejorativně. Naopak, upozornil mě, že jste účetní, že to musím napsat naprosto jasně a nesmím se seknout v ničem.

Chyba je v nás v ekonomech, že někdy (vlastně často) vysvětlujeme věci strašně složitě, že u vás v Klenčí po těch našich článcích neštěkne ani pes.

Teto, samozvaně, vlastně na výzvu, píši Vám o tom, že pořád čtu v novinách anebo slyším v televizi, že tento stát hospodaří s deficitem a na dluh.

Určitě ve vaší hospodě U Psůtků (ne, EET teď neřešme) asi taky lítají sem tam ostrá slova, že nás politikové jen zadlužují a je to pořád totéž. Hospodařením s deficitem rozumím, že má stát minus v pokladně. A dluhem pak to, že to minus kryje tím, že si víc a víc půjčuje.

Teto, vezměte si, že vaši místní štamgasti popíjí chodovar a čtou tyhle titulky: „Podnikatelé kritizují vládu za deficity v době konjunktury.“ „Vládní dluh roste nejrychleji od roku 2010. Je to varování,“ říká ekonom. „Státní dluh stoupl o 87 miliard. Každý Čech tak dluží 161 tisíc korun.“

Co si asi pomyslí? Jsou to reálné titulky z tisku. Stačí si je vygooglovat noviny s podobnými nadpisy mohou být ještě u přepravek ve skladu v hospodě. Jak snadno se dá hodit vláda do stejné kupy s těmi předchozími.

Teto, dovolte přesná čísla...

Státní dluh na konci roku 2013: 1 683,3 miliardy korun Státní dluh na konci roku 2014: 1 663,7 Státní dluh na konci roku 2015: 1 673,0 Státní dluh na konci roku 2016: 1 613,4 Státní dluh na konci roku 2017: 1 624,7 Teto, státní dluh od konce roku 2013 do konce roku 2017 klesl o 58,6 miliardy korun.

V období let 1996 až 2013 dluh nikdy neklesl. Od roku 1996 do 2013 narostl o 1 528 miliardy korun na zmíněných 1 683 miliardy. Ano, teto, v roce 1996 jsme měli státní dluh jen 155 miliard korun.

Teď si asi říkáte, takže ten titulek „Státní dluh stoupl o 87 miliard. Každý Čech tak dluží 161 tisíc korun“ je lež? Teto, není to lež, je to pravda. A Vy třeba na to – takže kecám já a ještě to dávám účetní černé na bílém do dopisu? Ne, píšu pravdu. Autor toho článku si totiž fikaně vezme jeden úsek v roce, když se vydají nové dluhopisy předtím, než se splatí ty staré. No, a když to takhle jednorázově skočí, je snadné na to ukázat a říci: teď to vzrostlo, dluh jde šíleně nahoru. O pár měsíců později, když se staré dluhopisy zase splatí, dluh spadne – jenže pak už nevznikne jiný článek „Státní dluh klesl zpět o 87 miliard.“ Pokud letos v době konjunktury dluh výrazně naroste, bude to chyba. Ale počkejme si na konec roku, na výsledek. A kasa tohohle státu? My všichni platíme daně. Celkově máme výšku daní pod průměrem zemí Evropské unie. A hlavně, daně se nezvyšovaly. Přesto jejich výběr šel nahoru. Tyhle vybrané peníze od zaměstnanců, firem a podnikatelů jsou příjmem rozpočtů státu, krajů, měst a obcí. No dobře, i Vašeho městyse Klenčí pod Čerchovem – loni jste měli daňové příjmy 19 686 357 korun – díky tomu teď děláte veřejnou zakázku na energetické úspory ve vaší školce (ano vím, že si Klenčí umí vydělat i jinak než jen z příjmů z centrálně vybraných daní).

Dohromady vláda, kraje, města, městyse, obce jsou jakoby vládní instituce, které se sem tam hádají, zda si centrální vláda nebere moc a že má přidat větší díl z daní městům a krajům – a tak v posledních letech třeba přidala. Co je však podstatné – podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem skončilo hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2017 přebytkem 80,6 miliardy korun, to je 1,6 procenta HDP. Přebytku bylo dosaženo již druhý rok po sobě a současně šlo o nejvyšší plus v historii. Pro rok 2018 se čeká přebytkové hospodaření státu, měst, obcí a krajů ve výši kolem 1 procenta HDP.

Proto nekritizujme tenhle stát za „deficity“ a „dluhy“, když reálně žádné nenastaly. Kritizujme politiky za malé smysluplné investice. Je potřeba tohle plus, ten přebytek státní pokladny vzít a dát na investice (nemyslím akvapark, hotel ani nové vybavení radnice). Souhlasíte? Pojďme tohle konečně udělat.

Dobře, politik chce být znovu zvolen, jasně že navýší peníze důchodcům nebo bude zvažovat snížení daní, v obci opraví chodník, v kraji nevím, co udělá, kraje bych klidně zrušil – ale já bych byl pro ty větší investice, souhlasíte?

Koukal jsem na webovky hospody U Psůtků a kromě chodovaru na mě vyjely i obrázky obložených táců, nejrůznějších chlebíčků, řízečků i salátů. Koukal jsem i na web TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem a vidím, že pořádá pouťovou taneční zábavu, kde zahraje i Vizír. Tak mě napadlo, že se když tak s Vámi přijedu poradit nebo si to osobně vyúčtovat, aby alespoň jedna hospoda, jedna pouť v tomhle státě třeba tuhle vládu, když už za nic jiného, tak za to snížení dluhu, zastavení zadlužování pochválila. Teto, chápu, že to zní divně se takhle vnucovat, ani nevím, zda bych tam nedostal místo řízku a Vizíru držkovou. Budiž polehčující okolností, že mě navedl pan Korecký a že bych přijel, i když k vám nejede metro (pardon, jsem rodilý Pražan).