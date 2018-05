Americký index Russell 2000 na historickém maximu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pegas Nonwovens zveřejnil solidní čísla hospodaření.

Evropské akcie by měly vstoupit do dnešní seance bez jasného trendu.

Spojené státy zveřejní pouze pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V eurozóně se dočkáme údajů o registracích nových aut a stavební výroby.

Výsledky hospodaření zveřejní americký maloobchodní řetězec Walmart, nizozemská pojišťovací a investiční skupina NN nebo lucemburská mediální skupina RTL.

Analytici Société Générale snížili doporučení na Držet pro akcie finské rafinérie Neste.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 si včera polepšil o 0,4 %. Za zmínku stojí i historické maximum indexu malých a středních podniků Russell 2000, který včera vyskočil o jedno procento výše. Opětovně se dařilo těžařům a zpracovatelům komodit (+1,2 %), s odstupem je pak následovali prodejci luxusního zboží a maloobchodní řetězce (+0,9 %, respektive +0,8 %). Zde svoji roli sehrály hospodářské výsledky společnosti Macy’s, která provozuje síť obchodních domů a internetový obchod. Akcie firmy na výsledky reagovaly růstem o 11 %. Přestože výnosy státních dluhopisů měly z počátku seance klesat, nakonec zamířily po solidních statistických údajích výše. To bylo negativní zprávou pro realitní developery a sektor síťových odvětví, jejichž akcie spadly o 0,4 %, respektive 0,9 %.

Asijsko-pacifický region společný směr nenašel. Zatímco japonské akcie si v závěru seance připisují zisky okolo 0,7 %, ztráty zhruba do půl procenta jsou patrné v Číně, Austrálii nebo Indii. Do jisté míry mohou obavy z rostoucích dluhopisových výnosů přibrzdit investory v otvírání rizikovějších pozic.

Pegas Nonwovens

Textilka Pegas zveřejnila výsledky hospodaření, dnes poprvé v českých korunách. Vliv posílení kurzu koruny vůči euru se promítl na propadu celkových výnosů o 3,1 %. Pozitivně však působily o více jak 10 % vyšší ceny polymerů a hlavně spuštění nového závodu v druhém čtvrtletí 2017. Objem výroby dosáhl 27 tis. tun (+6,8 % y/y), oproti předchozím kvartálům byl však mírně nižší zejména z důvodu plánových odstávek. EBITDA meziročně vzrostla o 7,6 % na 327 mil. CZK a EBITDA marže dosáhla 22,4 % (+2,2 pb y/y). Čistý dluh vůči EBITDA se snížil na 4,01násobek ze 4,37 na konci loňského roku.

Výsledky jsou v souladu s očekáváním managementu, který potvrdil svůj výhled na letošní rok pro EBITDA v rozmezí 1,22 až 1,38 mld. CZK. Investiční výdaje by neměly přesáhnout 1,05 mld. CZK.

Zveřejněné výsledky hospodaření považujeme za velmi solidní. Jako negativum vidíme i přes pokles v prvním čtvrtletí úroveň čistého dluhu vůči EBITDA. K jeho snížení by však měla přispět i nulová dividendová politika, kterou by měla schválit červnová valná hromada. Ceny polymerů se v letošním roce stabilizovaly, což je vítaným faktorem pro další hospodaření společnosti. Dnešní čísla by tak mohla poslat cenu akcií výše. Podrobnější komentář zveřejníme během dne.