START na startu (Ozvěny trhu)

V úterý si odbyl svoji premiéru na tuzemském kapitálovém trhu nový trh START, prostřednictvím kterého se k finančním prostředkům mohou dostat i malé společnosti. Ze tří nabízených emisí se se zájmem potkaly dvě, a to dodavatel náplní do 3D tiskáren Fillamentum a výrobce pracovních a outdoorových bot Prabos. Posledním nabízejícím byla firma Primoco UAV, která však nezískala potřebné množství nového kapitálu.

Burzovní trh START je určitě vítanou příležitostí pro nově přicházející emitenty, nemůžeme však mluvit o spáse, která by měla zachránit skomírající pražský akciový trh. Potenciálním investorům se otevírají možnosti, jak investovat do zajímavých příběhů firem, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že vzhledem k charakteru fungování tohoto trhu zejména s ohledem na pouhé čtyři obchodní dny v roce je potřeba tuto investici zvažovat jako dlouhodobou s omezenou likviditou.

Druhým obchodním dnem bude 26. červen. Zde by svoje akcie měl nabídnout provozovatel sdílených kanceláří Hub Ventures. Otázkou je, kolik nových příležitostí se do budoucna naskytne. Nemyslím si, že by mělo jít o velké číslo, předpokládám malé jednotky firem na jednotlivých obchodních dnech.

Jako zásadnější pro oživení obchodní aktivity na pražském parketu považuji duální listing vybraných evropských společností na neregulovaném trhu FREE,