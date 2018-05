Rozbřesk: Trh aut v Evropě se opět vzpamatoval

Česká ekonomika doposud jako jedna z nejvíce závislých zemí na automobilovém průmyslu těží ze zájmu o nová auta v Evropě. Minulé statistiky o registracích nových osobních vozů v EU však už naznačily, že trh se blíží svému nasycení. Nakonec proč ne, když šest let za sebou téměř soustavně narůstal a překonal dokonce i historické rekordy nastavené před poslední prudkou recesí v Evropě.



Dubnová čísla jsou však opět ve znamení růstu. Tentokrát si trh připisuje téměř deset procent, a to především zásluhou zvýšeného zájmu v Německu. Zřejmě se již začíná projevovat efekt zákazu vjezdu dieselových vozů, který mohou přímo uplatňovat jednotlivá města. Vzpamatovaly se i prodeje ve Francii a v Itálii. Naproti tomu jedinou zemí, kde se tentokrát registrovalo méně aut, byla Česká republika. Meziroční pokles o 30 kusů však vlastně nestojí ani za řeč.





Za první čtyři měsíce se na evropském trhu prodalo o téměř 3 % aut více než ve stejném období loňského roku. S ohledem na poměrně dlouho trvající boom poptávky po osobních vozech jde o velmi dobrý výsledek, který bude těžké udržet. Růst trvá přece jen dlouho a poptávka podle průzkumů začíná být docela nasycená. Proto očekáváme, že tempo prodejů začne postupně inklinovat do blízkosti nuly. Vzhledem k úspěšnosti největšího tuzemského výrobce, který dobývá stále větší podíl na evropském trhu (aktuálně 4,6 %), nemusí být ani potenciální zpomalování trhu problém. Na druhou stranu však česká ekonomika nemůže už příliš spoléhat na velký příspěvek automobilového průmyslu k růstu HDP . Vlastně i tento fakt je jedním z důvodů, proč očekáváme zpomalování letošního růstu z loňských 4,6 % na 3,3 %.Aby to nebylo jen o velkých číslech o prodejích, můžeme se podívat, jaká auta jsou nyní v kurzu. Zájem je především o auta na benzín , zatímco auta s dieslovým pohonem jsou aktuálně na rychlém ústupu. Proti němu však stojí nejenom vyšší úspěšnost benzínových aut na trhu, ale i rozvíjející se segment vozů s alternativním pohonem. „Ekologická“ elektroauta si dokonce připsala nárůst zájmu o 47 %, nicméně tyto - pro životní prostředí možná i šetrné vozy - mají ani ne dvouprocentní podíl na celkových prodejích aut v EU. Koruna i během včerejška setrvala jen s minimálními výkyvy nad hranicí 25,50 EUR/CZK a nepohnula s ní ani pochvala českých rozpočtů od MMF. K průměru prognózovanému centrální bankou pro druhé čtvrtletí jí stále chybí více než jedno procento. Při pohledu na další čtvrtletí, kdy by se měla podle výhledu ČNB dostat pod hranici 25 EUR/CZK , dokonce tři procenta. Slabší koruna tak nahrává dřívějšímu zvýšení úrokových sazeb , které si zatím ČNB nechávala na přelom roku. Jak se zdá, investoři aktuálně úrokový diferenciál příliš neřeší a koruna je nechává chladnými. Výnosy českých dluhopisů sice pár bodů během včerejška ztratily, ale byla to jen malá korekce jejich růstu za poslední týden.Kurz eurodolaru po týdnech ignorance možnosti vzniku populistické vlády v Itálii začal včera výrazněji hrát tuto kartu. Podle spekulací z italského tisku by mělo programové prohlášení nové italské vlády obsahovat apel na zrušení maastrichtských rozpočtových kritérií. V důsledku těchto spekulací se eurodolar propadl pod hranici 1,18, přičemž italská riziková prémie rovněž vylétla vzhůru (cca 20 bps na deseti letech). V následujících seancích bude hodně záležet, jak budou šéfové Ligy severu a Hnutí pěti hvězd komunikovat s trhy. Pokud se situace zklidní, euro může ztráty smazat, pokud však populistická rétorika z Itálie neustane a s ní i výprodej italského dluhu, bude mít společná měna vážnější problém na krku.Zlotý včera smazal část ztrát, když trhu zřejmě stačilo vyjádření guvernéra Glapinského na tiskovce NBP, že úrokové sazby jsou na dně a pokud by banka byla donucena k dalšímu uvolnění politiky, tak by se tak dělo spíše nekonvenčními měnovými nástroji. Brent se drží na dostřel 80 USD /barel, podporována týdenními daty EIA, která převrátila naruby úterní odhady amerického petrolejářského institutu. Zásoby surové ropy tak podle oficiálních zdrojů klesly o 1,4 mil. barelů, podobný vývoj zaznamenaly rovněž zásoby benzínu (-3,79 mil. barelů) a destilátů (-0,1 mil. barelů). Za zmínku stojí nejen další rekordní nárůst produkce, ale také rekordní skok v případě exportů, a to až nad 2,5 mil. barelů denně. To by pro představu řadilo USA na čtvrté místo v rámci kartelu OPEC, za Saúdskou Arábii, Irák a SAE.Bez pozornosti nezůstal ani aktuální měsíční report IEA, jehož poselství by se dalo shrnout jednoduše – vyšší ceny ropy si začnou vybírat svou daň. Nárůst o více než 75 % od minulého června se dle pařížské agentury nutně musí projevit na nižší globální poptávce, jejíž odhad pro tento rok snížila o 40 tis. barelů denně, na 1,4 mil. barelů denně. IEA navíc zůstává na rozdíl od OPECu optimistická ohledně amerických břidlic, proto zvýšila odhad růstu globální nabídky o 85 tis. barelů denně, celkově na 1,87 mil. barelů denně.Americké akciové indexy po vlažnějším startu zrychlily tempo a uzavřely včera obchodování několik desetin do plusu. Dařilo se zejména technologiím, když Nasdaq Composite zpevnil o 0,6 %. Podobně zesílil širší index S&P 500 , který zakončil obchodní seanci +0,4 %. Dow Jones upravil pouze kosmeticky +0,2 %. Akcie Macy's posilovaly o více než 10 %. Ze spotřebního sektoru se vedlo dobře také akcím oděvnické společnosti Under Armour +8,69 %.