17.05.2018 Na Zlínsku se volí nový senátor

17. května 2018

V pátek a sobotu se koná první kolo doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 78 Zlín. Voliči rozhodnou o tom, kdo nahradí Františka Čubu, který na post senátora rezignoval koncem února.

„O senátorský mandát se uchází osm mužů a jedna žena. Průměrný věk kandidátů je 56 let. Pět uchazečů o senátorské křeslo je bez politické příslušnosti,“ uvedla místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Ve volebním obvodu č. 78 Zlín se otevře celkem 147 volebních místností. Voliči budou moci přijít hlasovat v pátek 18. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 19. května od 8 do 14 hodin. Zpracování výsledků voleb proběhne po uzavření volebních místností, a to dle zápisů, které Českému statistickému úřadu předají okrskové volební komise.

Výsledky prvního kola voleb lze očekávat v sobotu v odpoledních hodinách. Průběžně budou zveřejňovány na webu volby.cz.

Kontakt

Petra Báčová

tisková mluvčí ČSÚ

T 274 052 017 | M 778 727 232

E petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad