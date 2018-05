EMU: Dubnová inflace nízká

Včera zveřejnil Eurostat zpřesněný údaj dubnové inflace v eurozóně. Ta ale zůstala stejná, jaká již byla v předběžném odhadu: 1,2 % meziročně. A to je opravdu málo. Navíc problémem je i výrazné zpomalení jádrové inflace, která meziročně dosáhla jen 0,7 %.

Mírný optimismus může pramenit z toho, že do cen se začnou v následujících měsících dále propagovat rostoucí ceny ropy, které posunou inflaci nahoru. A také to, že zpomalení jádrové inflace (z 1 % na 0,7 %) je jen dočasnou záležitostí ovlivněnou pravděpodobně statistickými vlivy.



Návrat k, nechci říkat přímo pesimismu, ale řekněme výrazně menšímu optimismu, ale může pramenit z toho, že růst budoucí inflace kvůli ropě není pro EĆB faktorem, který by měl jakoliv změnit její politiku. Ropa je nabídková a vysoce rozkolísaná položka a ECB se zaměřuje spíše na poptávkovou složku inflace. Ta je zachycena v jádrové inflaci, která se sice v následujících měsících oživí, ale spíše půjde jen o návrat k 1 % (či mírně nad něj) a to je pro ECB málo. Inflaci v eurozóně také mírně pomůže slabší euro proti dolaru, ale ani to nestačí.



Takže v nejbližší době jestřábí ECB nečekejme. O ukončení QE se rozhodne až během následujících měsíců. Stále vidíme zhruba stejnou pravděpodobnost ukončení QE v září či tapering do konce roku. Tak jako tak, růst sazeb nečekejme před koncem 2Q 2019.

Jiří Polanský