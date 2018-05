V Saúdské Arábii se chystá první spojení bank za 20 let

Saúdskoarabské banky Alawwal Bank a Saudi British Bank (SABB) se předběžně dohodly na spojení v hodnotě 5 miliard USD. V zemi tak vznikne třetí největší banka s majetkem za zhruba 77 miliard USD. Bude to navíc první spojení velkých bank v této arabské zemi za zhruba 20 let a přichází v době, kdy Rijád zavádí plán transformace ekonomiky, aby snížil závislost na příjmech z prodeje ropy, informovala agentura Reuters.



Banky uvedly, že dohoda je zatím nezávazná a musí ji schválit regulační orgány a akcionáři. Pokud bude dokončena, pak SAAB, ve které vlastní 40procentní podíl banka HSBC, převezme menšího konkurenta Alawwal formou výměny akcií. V Alawwal vlastní 40 procent konsorcium vedené Royal Bank of Scotland (RBS).





Jednání o spojení zahájily banky loni v dubnu. Délka jednání byla mnohem delší, než se čekalo, částečně kvůli regulačnímu prostředí pro akvizice bank v zemi, které téměř nikdo nevyzkoušel. Akcionáři podle zdrojů také testovali možný dopad zásahu proti korupci v Saúdské Arábii. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by spojení být uzavřeno do konce letošního roku, dodaly zdroje.Spojení velkých bank se v Saúdské Arábii uskutečnilo naposledy v roce 1999, kdy se sloučila Saudi American Bank s United Saudi Bank. Jejich spojením tam vznikla tehdy jedna z největších místních bank.RBS získala podíl v Alawwal v roce 2007 převzetím ABN Amro. Několik let se ale již snaží podíl prodat, protože se stahuje ze zahraničních aktivit a posiluje kapitál. Prostřednictvím konsorcia vlastní RBS v Alawwal kolem 15 procent, v novém podniku by podíl RBS měl činit zhruba pět procent.