Pinto (JPMorgan): US ekonomika poroste ještě 2 roky. Pak přijde silná korekce trhů

Viceprezident americké banky J.P.Morgan Chase Daniel Pinto míní, že americká ekonomika poroste ještě další cca 2 roky nicméně již nyní je třeba se připravovat na následný výrazný pokles akciových trhů o 30-40%.Podle Pinta se většina expertů shodne na tom, že americká ekonomika si vede velice dobře, firemní výsledky jsou v pořádku a technické aspekty trhů jsou v mnoha ohledech vyrovnanější a vyváženější než před rokem. Nicméně růstová fáze ekonomického cyklu trvá již skoro 10 let, což je přibližně dvojnásobek obvyklého průměru. Riziko pádu ekonomiky do recese už v tomto roce je extrémně nízké, vyšší pro rok 2019 a v roce 2020 by už na recesi mohlo skutečně dojít. Klíčovou roli v tomto ohledu sehraje inflace , terá pomalým tempem roste, na což adekvátně reaguje Fed nastavováním hlavních sazeb. Podle Pinta v určitém okamžiku rostoucí sazby začnou brzdit další růst ekonomiky a dojde k završení cyklu. Pinto věří, že následně nedojde k hlubší krizi, ale spíše jen k potřebné korekci, která obnoví další cyklus. Podle Pinta se bude banka snažit být na takový vývoj co nejlépe připravena, tak aby se pro ni jednalo o příležitost a ne o problematický okamžik. Důležité bude zajistit si dostatek likvidity.Pinto očekává výrazný růst volatility na konci cyklu, kterýžto stav bude umocňován automatickými obchodními systémy, které v klidných časech přispívají celkové likviditě trhů, ale v časech problematických mohou umocňovat výkyvy trhů.Na adresu bitcoinu a dalších kryptoměn Pinto uvedl, že celkový koncept je jistě zajímavý, ale nepoužitelný ve stávající anonymní a neregulované podobě.