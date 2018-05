Vláda přidá příští rok na výzkum, vývoj a inovace 2,1 miliardy korun, finančně podpoří i vojenské síly v oblasti Sahelu

Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 16. května 2018 projednala a schválila návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2019. Stát vědce a výzkumníky podpoří rekordní částkou 35,99 miliardy korun , což je o 2,1 miliardy více než letos. Vláda uvolní také milion eur z rozpočtu Ministerstva obrany na podporu budování Společné síly G5 Sahel. Mezinárodní jednotky mají zvýšit bezpečnost v oblasti Sahelu, a tím přispět k zeslabení migračních toků z této části Afriky.

Kabinet Andreje Babiše projednával nadcházející zahraniční cesty premiéra na důležité mezinárodní akce. Předseda vlády bude reprezentovat Českou republiku na summitu EU-západní Balkán, který se koná 16. a 17. května v Sofii v souvislosti s bulharským předsednictvím Radě EU. Vedle lídrů EU se summitu zúčastní i představitelé šesti západobalkánských zemí (Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Makedonie a Srbska). Během jednání lídrů EU má dojít i na téma obchodních vztahů s USA v souvislosti s možným uvalením cel.

„Hlavním tématem summitu je spolupráce jednotlivých členských států EU se západním Balkánem v oblasti bezpečnosti, infrastruktury a digitální agendy. Pro nás je to samozřejmě důležitý region. Naše obchodní výměna ve vývozu je kolem 23 miliard, v dovozu ještě méně. Náš názor je, že pokud by se tyto země staly členy nějaké obchodní dohody, jako je tomu se Švýcarskem, určitě by to prospělo našim firmám z hlediska jejich investičních a obchodních aktivit. Samozřejmě je to i otázka Schengenu, nicméně v Evropské unii momentálně není žádný konkrétní termín pro vstup některé z těchto zemí do EU,“ konstatoval premiér Babiš.

Premiér Babiš odcestuje také na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 17.–19. května 2018, kde vystoupí se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v panelu, který se bude věnovat otázce vícerychlostní Evropy a prohlubování integrace EU. Pracovně navštíví také Vídeň a od 20. do 21. května Finsko. Se svým finským protějškem Juhou Sipilou bude diskutovat především o podobě budoucího rozpočtu EU, budoucnosti EU a také reformě azylového systému. Proberou i možné rozšíření vzájemných hospodářských vztahů, zkušenosti v oblasti vzdělávání a otázky boje proti hybridním hrozbám, v němž je Finsko evropským lídrem.

„Ve Finsku mě bude určitě zajímat hlavně jejich vzdělávací systém. Nejprestižnější profesí v této zemi je pedagog, učitel. Když jsme se teď v Ústí ptali na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, tak zájem našich studentů je velice nízký a to samozřejmě chceme změnit,“ poznamenal předseda vlády.

Vláda projednala a schválila návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2019 a střednědobý výhled výdajů až do roku 2025. Odsouhlasila také dva programy podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 a KAPPA. Program DELTA 2 navazuje na velmi úspěšný program spolupráce Technologické agentury ČR se zahraničními partnery DELTA a prodlužuje ho až do roku 2025. Program KAPPA je pro změnu pokračováním úspěšné česko-norské spolupráce v aplikovaném výzkumu, do které se nově zapojují i Island a Lichtenštejnsko.

Na výzkum, vývoj a inovace stát v příštím roce přispěje rekordní částkou 35,99 miliardy korun, což je vůči plnění v letošním roce o 2,1 miliardy korun více. V návrhu střednědobého výhledu je další navýšení o více než 1,5 miliardy na roky 2020 a 2021 na celkem 37,5 miliardy korun a ve výhledu do roku 2025 stát počítá s dalším nárůstem výdajů až na necelých 60 miliard v roce 2025. Od roku 2023 totiž bude muset státní pokladna s největší pravděpodobností saturovat výpadek zdrojů ESIF ve výši cca. 8 miliard Kč ročně, aby byla ufinancována udržitelnost systému.

Vláda schválila také návrh ministryně obrany uvolnit milion eur (25 540 000 Kč) na podporu budování Společné síly G5 Sahel (G5 Sahel Joint Force). Záměr vlády podpořit nově se formující vojenskou sílu, která má mít za úkol bojovat proti teroristickým skupinám a organizovanému zločinu v pohraničních oblastech zemí G5 Sahel (Mali, Mauritánie, Čad, Burkina Faso a Niger), oznámil premiér Babiš již v únoru 2018 na mezinárodní konferenci na vysoké úrovni k Sahelu v Bruselu.

Pokud by projekt G5 Sahel Joint Force uspěl, jednotky G5 Sahel by postupně převzaly odpovědnost za zajišťování bezpečnosti v regionu namísto stávajících mezinárodních jednotek EU, OSN a Francie. Jejich činnost má přispět ke zvýšení bezpečnosti a pozitivně přispět ke snižování nelegální migrace do Evropy. Česká republika navrhne, aby její finanční příspěvek byl využit na nákup vybavení proti improvizovaným výbušným zařízením (detektory kovu, vybavení a ochranné obleky pro likvidaci výbušnin) a na neletální výstroj a polní výbavu příslušníků Společné síly (neprůstřelné vesty, přilby, spací pytle, polní kuchyně atd.).

