General electric je stále jedním z největších konglomerátů na světě, ovšem akcie společnosti v roce 2017 prakticky stále klesaly a ztratily více než 60 % hodnoty. Mnoho investorů se spálilo, když se snažilo chytat dno. Nyní se cena konečně stabilizuje. Podle našeho názoru nebylo příliš rozumné nakupovat dříve, poslední měsíce nepřicházely vůbec žádné nákupní signály. Jak je vidět z pohledu na graf, trh byl v jasném downtrendu, oba klouzavé průměry byly neustále sešikmené dolů a obrat nebyl na dohled. Nakupovat takový trh je opravdu dost riskantní. Nyní konečně vidíme určitou stabilizaci a technicky lze mluvit o potenciálním obratu dlouhodobého trendu. Cena aktuálně atakuje vyznačenou rezistenci, a prolomí-li ji, budeme vstupovat do nákupní pozice. Pokyn nastavujeme na hladinu $15,15 a stoploss pod poslední low na $13,60. S profitem míříme k lednovému maximu na ceně $19,00. Disclaimer: Článek je pouze informačního charakteru a neměl by být vnímán jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto článku je na jeho vlastní riziko. Investiční newsletter Breakout trader nabízí každý týden pět tipů na světové akcie. Získat ho můžete zde.

Zaujaly vás akcie General Electric (GE)? Akcie General Electric (GE) a stovky dalších titulů můžete obchodovat přes platformu LYNX na více než 100 burzách ve 26 zemích světa. Objevte více o investování do akcií s LYNX

The post Long signál na akcie General Electric (GE) appeared first on LYNX Czech Republic.