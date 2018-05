Long signál na akcie General Electric

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Chystá se obrat trendu na akciích General Electric

General electric je stále jedním z největších konglomerátů na světě. Akcie v roce 2017 ale prakticky jenom klesaly a ztratily více než 60 % hodnoty. Mnoho investorů se spálilo, když se snažily chytat dno. Nyní se cena konečně stabilizuje.

Podle našeho názoru nebylo příliš rozumné nakupovat dříve, poslední měsíce nepřicházely vůbec žádné nákupní signály. Jak je vidět z pohledu na graf, trh byl v jasném downtrendu, oba klouzavé průměry byly neustále sešikmené dolů a obrat nebyl na dohled. Nakupovat takový trh je opravdu dost riskantní.

Nyní konečně vidíme určitou stabilizaci a technicky lze mluvit o potenciálním obratu dlouhodobého trendu. Cena aktuálně atakuje vyznačenou rezistenci, a prolomí li ji, budeme vstupovat do nákupní pozice. Pokyn nastavujeme na hladinu $ 15,15 a stoploss pod poslední low na $13,60. S profitem míříme k lednovému maximu na ceně $19,00.





Naváží akcie E.On na růstový trend?

Od listopadu minulého roku jsou akcie německého energetického giganta v klesajícím trendu. Bylo to oznámení o budoucí spolupráci s RWE, které klesající trend obrátilo vzhůru. Akcie se tak už po nějakou dobu těší pozitivní náladě, která stále trvá.

Poté, co trh opustil konsolidaci, která vydržela téměř dva měsíce, přidaly akcie více než 10 % hodnoty za několik dní. Euforie ale byla vystřídána korekcí, cena se nyní vrací na původní místo průrazu, což je technicky vzato dobrá příležitost pro časování vstupu.

Fundamentálně není akcie nijak negativně zatížena, a proto by měli býci zase převzít kormidlo a vytáhnou trh výš. My do nákupní pozice vstupujeme stop příkazem, který umísťujeme na cenu €9,40. Stoploss v tomto případě stačí menší a jde pod poslední minimum na €9,15. Profit nastavujeme k poslednímu high na € 10,50.





Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.