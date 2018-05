Kofola: EBITDA za r. 2018 by měl překročit 1 mld. Kč. Odchod z Polska by mohl snížit dividendu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Management Kofoly potvrdil na včerejším konferenčním hovoru, že za celý rok 2018 očekává zisk EBITDA nad 1 mld. Kč . Rovněž se vyjádřil k situaci v Polsku. Společnost buď zvětší tržní podíl akvizicí, anebo se rozhodne polský trh zcela opustit. V takovém případě by na svá polská aktiva vypsala soutěž. Pokud by Kofola Polsko opustila, mohlo by to podle managementu mít negativní dopad na dividendu v příštím roce. Vyjádření rozumíme tak, že by Kofola mohla z prodeje polských aktiv zaúčtovat ztrátu, což by snížilo zisk a tím vyplácenou dividendu.