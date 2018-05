Rozbřesk: Nepřekvapivé zpomalení české ekonomiky

I když první odhad HDP za 1. čtvrtletí mírně zaostal za očekáváním, dá se říct, že se české ekonomice vedlo dobře i v úvodu letošního roku. Mezičtvrtletní růst o 0,5 % je s ohledem na postupné vyčerpávání kapacit ještě velmi solidním číslem, a pokud jde o meziroční zvolnění tempa na 4,5 %, tak rozhodně nelze hovořit o nějakém prudkém obratu. Na to bylo předchozích 5,5 % až příliš výjimečných a vlastně i neopakovatelných.



Že se ekonomika postupně vrací k udržitelnějším číslům, bylo patrné už z měsíčních statistik z průmyslu, stavebnictví a nakonec i zahraničního obchodu, který ztrácel na dynamice a jeho přebytek v březnu kvůli slabšímu exportu aut poklesl.



Podle zatím kusých informací statistického úřadu se na aktuálním výsledku českého hospodářství podílela na straně nabídky zřejmě všechna velká odvětví, na straně poptávky pak především mzdami a zaměstnaností poháněná spotřeba a vedle ní i investice. U nich si můžeme dovolit zaspekulovat, že šlo opět především o snahu podniků vyrovnat se s nedostatkem zaměstnanců a přecházet na vyšší technologickou úroveň. Nakonec silnou investiční aktivitou se ČR vymyká dlouhodobě od evropského průměru a to dokonce i bez pomoci veřejného sektoru.



Jde samozřejmě stále ještě o předběžné výsledky, které se budou postupem času několikrát zpřesňovat a měnit, a proto nemá až takový smysl z nich činit sáhodlouhé či zásadní závěry. Nemůže být však řeč o zklamání apod., protože se zpomalováním se v letošním roce počítalo a zdaleka nebylo ani posledním. Už od druhého kvartálu budou totiž výsledky ekonomiky začínat “jen” trojkou. S ohledem na výkon EU nebo eurozóny však půjde stále o výborná čísla.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se včera opět vrátila nad hranici 25,50 EUR/CZK a chladnou jí tak nechala poměrně dobrá čísla z ekonomiky. HDP se sice odchyluje od prognózy, nicméně ČNB na nižší růst reagovat nebude. Jde sice zatím o čtyři desetiny oproti nejnovějšímu výhledu centrální banky, nicméně tu bude zřejmě více zajímat, proč se koruně “nechce” následovat prognózu. Nakonec do tohoto scénáře přesně zapadají i slova guvernéra o tom, že slabší koruna otevírá prostor pro dřívější růst úrokových sazeb.



Zahraniční forex

Výnos desetiletého amerického dluhopisu pokořil důležitou rezistenci (na úrovni 3,04 %), čímž otevřel cestu pro další posun amerických úrokových sazeb vzhůru. To je pochopitelně voda na mlýn dolaru, který včera opět výrazně zpevnil.



Dolar přitom stále podporují i makro data - včera to byly maloobchodní tržby, dnes odpoledne to může být průmysl. V americké výnosové křivce už však začíná být započítáno poměrně dost (dalších) zvýšení sazeb Fedu, což je riziko pro dolar do budoucna.



Růst dolarových úrokových sazeb zatlačil regionální měny do defenzivy a to přesto, že zveřejněné výsledky růstu HDP za první kvartál vypadají pozitivně. Polský i maďarský hospodářský růst překonal očekávání, avšak na zlotý i forint měl výsledek jen velmi krátkodobý (pozitivní) dopad.



Pro zlotý mohou důležité výstupy z dnešního zasedání polské centrální banky. Pokud se guvernér NBP Glapinsky přidrží své holubičí rétoriky, která indikuje, že oficiální úrokové sazby se v Polsku nebudou měnit až do konce roku 2019, pak může výprodej polské měny pokračovat (za předpokladu, že dolarové úroky neklesnou).



Ropa

Ropa Brent si i v dalším průběhu týdne připisuje lehké zisky, nicméně zatím se útok na hranici 80 USD/barel nezdařil. Teoreticky se vše může změnit již dnes, kdy jsou na řadě data o zásobách z dílny EIA, která by nicméně musela jít proti včera zveřejněným číslům amerického petrolejářského institutu. Ten totiž referoval nárůst zásob surové ropy a to téměř o 5 mil. barelů.



Zároveň dnes bude trh sledovat rovněž měsíční zprávu, ve které svůj pohled na aktuální a budoucí dynamiku ropného trhu představí pařížská IEA. Že by však měl report podobně býčí vyznění jako v případě OPECu nelze úplně předpokládat.