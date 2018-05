"Bitcoin Jesus" Ver: Zapomeňte na bitcoin, je starý, pomalý a drahý. Bitcoin cash může být skutečnou měnou!

Jeden z prvních investorů do bitcoinů a jeden z hlavních bitcoinových guru Roger Ver, který si dokonce vysloužil přezdívku " Bitcoin Jesus" dává ruce pryč od klasického bitcoinu a preferuje nyní jeho odnož bitcoin cash Podle Vera je starý základní kmen pomalý, drahý a nespolehlivý. Na rozdíl od zmíněné odnože, která vznikla vloni ve snaze odstranit všechny zmíněné neduhy a byl uzpůsoben právě pro snazší použití při různých transakcích s mincemi.Podle Vera se kolem bitcoin cash rozvíjí nové inovace a potřebná infrastruktura. Ver je proto extrémně pozitivní ve výhledu pro bitcoin cash stejně tak jako byl velmi pozitivní pro původní bitcoin v roce 2011.Schopnost praktického využití v jednotlivých transakcích dává bitcoin cash potřebnou "vnitřní hodnotu", která jej odlišuje od drtivé většiny ostatních mincí, které mají spíše jen spekulativní podobu. Podle Vera bitcoin cash dokáže fungovat jako měna, na rozdíl od původního bitcoinu Cena bitcoin cash se nyní pohybuje kolem 1 300 USD , což je zhruba dvojnásobek úrovně z poloviny dubna. Bitcoin cash byl nejvýkonnější větší kryptoměnou minulého měsíce. úterý kryptoměna prošla výraznější korekcí kvůli technickému upgradu, který zastropoval velikost nových blockchainových řetězců na 32MB.Podle Vera taková korekce není žádným problémem a cena by se měla do konce roku zdvojnásobit.