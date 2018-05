PŘIVÁDÍME: Nestlé. Globální hráč se stabilním příjmem

Společnost Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě, obsahuje více než 2000 značek a denně prodá přes miliardu výrobků. Patria Finance v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám těchto dnech na Patria.cz postupně představujeme. Nestlé je pátým dílem v tomto seriálu po Borussii, OTP, PKN Orlen a MOL. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.

Historie této švýcarské společnosti sahá až do poloviny devatenáctého století, kdy nezávisle na sobě vznikly dva podniky zabývající se výrobou kondenzovaného mléka (Anglo-Swiss Condensed Milk), respektive mléčné čokolády (Nestlé). Pozdější fúze a přechod pod jednu značku Nestlé předznamenala raketový růst společnosti, který se posléze nesl v podobném duchu – akvizice populárních značek potravin na dosud neobsazených trzích.

STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ:

Dnes Nestlé s přehledem dominuje trhu s rychloobrátkovým zbožím. Roční tržby dosahují 90 mld. švýcarských franků (dále jen CHF) a tržní kapitalizace dokonce ohromujících 240 mld. CHF. Společnost zaměstnává až 323 tisíc lidí v 189 zemích světa, kteří se starají o portfolio čítající 1 200 značek. Primárním trhem pro akcie je Švýcarsko.



Našinci budou jistě znát produkty pod značkami Maggi, Nescafé, Nestea, Granko, Lentilky, Hašlerky, KitKat a především čokolády Orion. Již dávno však neplatí, že by se tržby Nestlé opíraly hlavně o prodej čokolád a sušenek. Stěžejní jsou již delší dobu nápoje (20 % celkových tržeb), dochucovadla (15 %) a mléčné výrobky (také 15 %). Do popředí se však v posledních pár letech dostávají krmiva pro domácí mazlíčky (15 % celkových tržeb). Rázné tempo má i zdravá výživa (17 %) s tím, jak se mění stravovací návyky ve vyspělých zemích. Co se týče geografických regionů, ty jsou v tržbách zastoupeny relativně vyrovnaně.



Nestlé můžeme bez váhání zařadit mezi burzovní veterány. Na švýcarský parket společnost nakráčela v dubnu 1995 s cenou 11,1 CHF. Při dnešní ceně pohybující se kolem 77 CHF to znamená 600% zhodnocení investice pro prvotní akcionáře. To se sice vzhledem k časovému měřítku možná nezdá zas tak moc, nicméně nesmíme opomínat fakt, že se jedná o defenzivní a nízkorizikový titul. To podtrhuje také jeho vývoj během poslední finanční krize. Nestlé v té době ztratilo v nejhlubším bodě propadu jen 20 % hodnoty, zatímco index švýcarské burzy až 50 %. Stabilní příjem hotovosti navíc umožňuje Nestlé pravidelně navyšovat dividendu, jejíž výnos je nyní na 3 %. Budeme-li se tedy odrážet od celkového výnosu (dividendy + zhodnocení akcií), tak společnost Nestlé vrátila svým akcionářům od vstupu na burzu 940 % jejich počátečního investovaného kapitálu.

Bohužel, vzhledem ke geografickému a produktovému průniku, je již jen málo míst, kam může Nestlé ještě prudce expandovat. Meziroční růst tržeb proto v posledních kvartálech osciluje kolem 0 %, nicméně v průběhu tohoto roku očekávají trhy mírné oživení. Nestlé totiž nepolevuje v menších iniciativách, při kterých hledá nové způsoby, jak ze své vyladěné globální distribuční sítě vytěžit co nejvíc. Příkladem budiž nedávno oznámená dohoda s kavárnami Starbucks, dle které bude Nestlé distribuovat Starbucks kávu a čaj, a také ji bude nabízet jako náplň do kapslí svých populárních kávovarů Nespresso.

Ve světle těchto skutečností je primární strategií managementu plně se věnovat rozvoji divize zdravé výživy, která se těší ze širších marží. V spolupráci s osekáním nákladů by se měla provozní marže společnosti jako takové dostat do konce roku 2020 až do intervalu 17,5 až 18,5 %, přičemž v roce 2016 byla na 16 %. Zlepšená profitabilita pojistí přítok hotovosti do společnosti, která může být využita pro výplatu dividend. Ty jsou spolu se zpětným odkupem akcií určitě hlavním lákadlem tohoto akciového titulu, a proto jej ve svém portfoliu ocení zejména konzervativnější hráči, kteří preferují současnou hodnotu, před příslibem budoucího růstu.