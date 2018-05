Analytici: Ropa za 100 USD nebude takový problém jako v roce 2011

Podle některých analytiků by další růst cen ropy směrem k 100 USD za barel nebyl pro světovou ekonomiku takovým problémem jako v roce 2011. Podle jejich odhadů by trojciferné ceny ropy v roce 2020 snížily růst amerického HDP o cca 0,4% oproti stavu s cenami kolem 75 USD za barel. To je výrazně pod škodami z před 9 let. Hlavním důvodem menších škod je celkové zvýšení energetické efektivnosti výroby a provozu v ekonomice a celkový růst cenové úrovně. Americká ekonomika je také mnohem méně závislá na dovozu ropy díky bouřlivému rozvoji břidlicové těžby.Globální ekonomika by na vysokých cenách ropy tratila v roce 2020 v uvozovkách pouze 0,2%.Podle odhadů by na výraznější škody musela cena ropy dosáhnout úrovní až kolem 200 USD za barel.