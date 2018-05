Goldmani: US ekonomika ukazuje něco, co nebylo k vidění od konce WWII a co může vyvolat růst sazeb (15.5.2018)

Podle analytiků americké banky Goldman Sachs americká ekonomika předvádí něco, co nebylo k vidění od konce druhé světové války. Deficit rozpočtu stále narůstá a současně stále klesá míra nezaměstnanosti . Rostoucí potřeby financování státního rozpočtu budou nutit vládu, aby si více půjčovala a to bude možné pouze, když nabídne zajímavější zhodnocení prostředků respektive jinými slovy zvýší úročení takových půjček . Také proto analytici banky očekávají úročení 10letých US Treasuries na konci roku 2019 na úrovni 3,6% oproti současným cca 3%.Růst deficitu rozpočtu veřejných financí obvykle přichází v počáteční fázi ekonomického cyklu, což je na hony vzdáleno současné realitě, která odpovídá spíše vrcholné či pozdní fázi cyklu. Vládní deficit v roce 2017 dosahoval 668 mld. USD a očekává se, že do konce orku 2020 překročí 1 bilión dolarů Dole uvedený graf ukazuje, že v podobné situaci jako nyní se USA ocitaly vždy v souvislosti s válečnými konflikty v nichž se angažovaly.Rostoucí dluhová potřeba bude znamenat větší tlak na vydávání nových dluhopisů . Při současném poklesu na straně poptávky budou muset nabízené dluhopisy nést vyšší úročení, aby dokázaly přilákat dostatečnou pozornost potenciálních kupců a to povede k obecnému růstu sazeb.Analytici banky proto očekávají, že Fed bude nucen přistoupit k jednomu dalšímu navýšení sazeb o 0,25% oproti doposud očekávanému počtu 3 zvýšení v letech 2018 a 2019.