Bullard (Fed): Kryptoměny mají zatím několik hlavních problémů, které brání jejich většímu rozšíření

Šéf St.Louis Fedu a člen FOMC James Bullard u příležitosti Blockchain Week v USA na adresu kryptoměn uvedl, že hlavní překážkou jejich širšího využití a rozšíření jsou především buď zcela chybějící směnné kurzy, případně jejich totální nestabilita a celková nestandardnost a nejednotnost v rámci celého segmentu. Tyto faktory sice přitahují spekulanty, ale zcela odrazují seriózní uživatele, spotřebitele a podnikovou sféru. Kryptoměny se ani vzdáleně neblíží stavu běžnému u normálních měn ohledně záruk při vydávání měn a záruk z nich plynoucích. Pokud toto není možné jednoznačně určit a kontrolovat, je jen obtížně představitelná další existence takových projektů.Podobné problémy mají některé problematické země jako jsou Venezuela či Zimbabve, jež zcela ztratily kontrolu nad svými měnami, což způsobuje jejich nekontrolovatelný pád a rozvoj ničivé hyperinflace.Podle Bullarda kryptoměny jako princip nabízejí možnosti mnoha desítek variant možného placení a to se z historického hlediska nikdy dobře neujalo. Lidé potřebují v tomto směru v obchodním styku jednotný a unifikovaný respektive co nejjednodušší způsob placení a to splňují tradiční měny jako například dolar Bullard také uvedl, že není pravděpodobné, že by americký Fed přišel v budoucnu se svou vlastní digitální měnou, jak se někteří nyní domnívají. Bullard se neobává, že by kryptoměny mohly kdy ohrozit pozici dolaru . Svou přítomností na konferenci Blockchain Week nicméně naznačil, že americká centrální banka vývoj nového sektoru sleduje.