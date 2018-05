Rozbřesk: Itálie v novém kabátě - přehled hlavních “třecích ploch”

Vzestup italských anti-evropských stran není pro Brusel ničím příjemným. V nejbližších kvartálech může přinést EU problém hned v několika rovinách:



Za prvé, jsou v plném varu přípravy na setkání Evropské rady v červenci, kde by mělo padnout zásadní slovo ohledně reformy eurozóny. Na tržišti vizí mezi sebou stále soupeří snahy Emmanuella Macrona o výrazně hlubší integraci eurozóny (spojené s velkým společným rozpočtem) s daleko opatrnějším přístupem Německa (usilujícího “pouze” o dokončení bankovní unie). V této situaci třetí největší země eurozóny nemá názor, a to ve chvíli, kdy jsou jasné postoje i řady zemí mimo eurozónu (Švédsko, Dánsko).





Za druhé, pokud by italské populistické strany skutečně splnily všechny své rozpočtové plány, mohlo by to Itálii podle hrubých odhadů stát 5-10 % HDP . To by u ekonomiky s dluhem přesahujícím 130 % HDP a velice pomalým nominálním růstem vyvolalo nejen negativní reakci trhů, ale i tlak Evropské komise kontrolující rozpočtovou disciplínu členů euro -klubu.A s tím souvisí i možná třecí plocha číslo tři. Pokud by se skutečně nová italská vláda odhodlala k fiskální expanzi, může to být i oříšek pro ECB. Uvolněné rozpočtové mravy v relativně rychle rostoucí ekonomice eurozóny by měly znamenat jediné - signál rychleji otočit měnově-politickým kormidlem a zpřísnit měnové podmínky. Paradoxně právě Itálie a její dluhopisový trh by rychlejší obrat (pokud by k němu došlo) nemusela snášet nejlépe.Nakonec ale nemusí být tak zle. Již jsme v minulosti viděli v italských politických programech mnohokrát řadu nákladných slibů, které se nakonec nerealizovaly. Pokud Itálie i v novém kabátě udrží primární rozpočtové přebytky z minulých let, zůstanou pravděpodobně italské trhy klidné…, a to i pokud bude země v nejbližších měsících brzdou reformy eurozóny. Česká koruna osciluje bez výraznějších impulsů v okolí 25,50 EUR/CZK . Dnešní HDP bude pro korunu lehce pozitivním číslem, ale nevybočí z toho, co v poslední prognóze narýsovala centrální banka. I proto nepočítáme s tím, že by koruna v nejbližší době sebrala sílu k dalším viditelnějším ziskům.Rally na americkém dolaru se včera zastavila a americká měna sestoupila až na týdenní minimum. Je otázkou, jestli dolaru nedošel dech, když se minulý týden vyhoupl až na čtyřměsíční maximum. Teď ale dolar podkopávají obavy z amerického rozpočtového deficitu, který by příští rok mohl nabobtnat na více než bilion dolarů . Desetileté americké výnosy se vrací zpět ke 3 % a eurodolar je kolem 1,1966 EUR Dnešní data z Německa ukázala zpomalení růstu HDP v prvním kvartálu 2018 - mezičtvrtletně po sezonním očištění rostl o +0,3 %. Brent si připsala další dolar navrch a aktuálně se obchoduje nad 78 USD /barel. Včera zveřejněný report kartelu OPEC se nesl kompletně v býčím duchu. Za prvé, OPEC oznámil, že převis zásob ropy , který trh sužoval poslední tři roky, je zcela pryč. Za druhé, vyhlídky na tento rok jsou i nadále solidní, díky čemuž došlo ke zvýšení očekávaného růstu globální poptávky po ropě, celkem na 1,65 mil. barelů denně. A do třetice pak OPEC vypíchl logistické problémy amerických břidlicářů, na základě čehož prorokuje jejich omezenější expanzi.Zatímco na prvních dvou bodech se OPEC v zásadě shodne s IEA a EIA, otázka amerických břidlic tyto organizace rozděluje. EIA totiž včera zveřejnila výhled, ve kterém čeká jen mezi květnem a červnem (!) nárůst produkce břidlicové ropy o ohromných 144 tis. barelů denně, celkem již na 7,2 mil. barelů denně. A to ještě OPEC může být rád za logistické problémy…Hlavní americké trhy včera zavřely v dohledu nuly. Index Dow Jones závěrem včerejšího obchodního dne část zisků ztratil, ale i tak si dokázal udržet zisk 0,29 %. Naopak index S&P 500 odevzdal v poslední obchodní fázi téměř vše a zavřel se ziskem pouze 0,10 % a obdobně skončil také technologický index Nasdaq , který zavřel silnější o 0,11 %.