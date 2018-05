Výsledky RBI v 1Q18 nad odhady trhu

Raiffeisen Bank International reportovala za první kvartál čistý zisk ve výši 399 mil. EUR (+81 % r/r) a překonala tak odhady na úrovni 257 mil. EUR. Za takto vysokým růstem zisku je především rozpouštění opravných položek k rizikovým úvěrům. Podíl nesplácených úvěrů poklesl na 5,4 % (5,7 % na konci roku 2017). Objem úvěrového portfolia vzrostl oproti konci roku o 3 %, čistá úroková marže pak mírně vzrostla na 2,49 % (2,44 % v 1Q17). Za celý tento rok management očekává růst úvěrů okolo 5 %, rizikové náklady na podobné úrovni jako v minulém roce a další pokles nesplácených úvěrů. Návratnost vlastního kapitálu by se měla ve střednědobém horizontu pohybovat okolo 11 %, dividendový výplatní poměr by pak měl být v rozmezí 20 – 50 % čistého zisku. Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Růst úvěrů a úrokové marže a klesající podíl nesplácených úvěrů by měly přispívat k solidním výsledkům i v dalších kvartálech.