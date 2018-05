Česká ekonomika pokračovala na začátku roku podle nás v silném růstu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek patří především prvním odhadům HDP v Německu (kde byla čísla zveřejněna už ráno) a ve střední Evropě. V Česku očekáváme velmi silný růst ekonomiky o 1 % mezičtvrtletně. Konsenzus trhu je o něco pesimističtější, takže pokud se vyplní náš výhled, mohla by koruna opět posílit pod 25,50 CZK/EUR.

Americký maloobchodníkům se v dubnu zřejmě příliš nedařilo

Německý ZEW index by se měl v květnu stabilizovat, když očekáváme jenom mírný posun směrem dolů na -8,4 bodu. Indikátor se výrazně propadl v březnu a dubnu kvůli výprodejům na trzích a rizikům pro globální ekonomiku, neprospěla mu ani nejistota ohledně nové německé vlády. Náš výhled předpokládá, že tato rizika do velké míry pominou, což by se mělo promítnout do lepší ekonomické výkonnosti i vyšší důvěry finančních trhů, kterou ZEW měří.

Americké maloobchodní tržby v dubnu vzrostly podle našich očekávání jen o 0,1 % m/m převážně kvůli nižšímu zájmu zákazníků o nová auta. Lepší dynamiku zřejmě vykázaly tržby očištěné o prodeje automobilů a pohonných hmot, ale prodeje v jádrové skupině (která se používá pro odhad HDP) vzrostly také jen mírně o 0,1 %. Ani na začátku Q2 18 tak zřejmě nedošlo k žádnému výraznému oživení americké domácí poptávky. Růst spotřeby v Q1 18 přitom výrazně zpomalil na 1,0 % q/q (anualizovaně) z 4,0 % v Q4 17.

Dolar umazal další část svých předchozích zisků

Dolar vůči euru pokračoval v odepisování svých zisků ze začátku měsíce. Kurz USD/EUR se přiblížil na dohled hranici 1,200, za čímž zřejmě stál rychlejší nárůst výnosů v eurozóně. Do vývoje na trzích nezasáhly žádné zásadní zprávy.

Růst německé ekonomiky v Q1 18 zpomalil v souladu s naším očekáváním na 0,3 % q/q, což bylo lehce pod konsenzem trhu. Detaily zatím publikovány nebyly, my se ale domníváme, že za slabším růstem stála nižší dynamika spotřeby.

Regionální HDP přinesou dobré zprávy

Českému hospodářství se na začátku letošního roku dařilo, což by měly potvrdit první odhady HDP za Q1 18. Předpokládáme, že ekonomika vzrostla o 1 % q/q díky vyšší spotřebě domácností i vlády a dalšímu růstu investic. Meziroční dynamika HDP by měla zpomalit z 5,5 % v Q4 17 na stále slušných 5 % kvůli vysoké srovnávací základně.

Dobrých čísel o HDP bychom se měli dočkat i z ostatních zemí středoevropského regionu. Především v Polsku očekáváme velmi rychlý mezičtvrtletní růst, meziročně však i tamní ekonomika zpomalí kvůli efektu vysoké statistické základny.

Koruna lehce posílila proti euru i dolaru

Po minulých dvou týdnech, během kterých kurz koruny vůči euru poměrně prudce kolísal, bylo včerejší obchodování velmi klidné, protože trhy neovlivnila žádná zásadní zpráva. Česká měna setrvala na úrovni 25,50 CZK/EUR. Zlotý a forint včera mírně oslabily.