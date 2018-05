MPO NEpodporuje možnost štěpení/transformace ČEZ kvůli jádru

Podle denního tisku je ministr průmyslu a obchodu (MPO) Tomáš Hüner proti plánům na transformaci/rozdělení ČEZu. MPO dá doporučení ČEZ nedělit. Na valné hromadě (VH), která se koná 22. června 2018, by se tak o rozdělení nemělo vůbec hlasovat. Připomínáme, že stát vlastní v ČEZu téměř 70 % a akcionářská práva vykonává ministerstvo financí. To celou věc nekomentovalo. Důvodem pro rozdělení ČEZu měla být dostavba jádra, kterou by realizovala ta část plně ve vlastnictví státu. Ministr Hüner chce dát vládě doporučení, jak postupovat do konce roku.

Pro investory by bylo případné rozdělení ČEZu zajímavou příležitostí. Cena akcií se tak bude řídit sentimentem na trhu a rostoucí cenou elektřiny, která dosahuje pětiletých maxim.