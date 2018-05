Kolaps venezuelské ropy se ještě zhoršuje

Smrtící spirála je sice ohraný pojem, ale přesně sedí na popis současného venezuelského ropného průmyslu. Spotřebitelé i investoři by měli být na pozoru. Produkce národní ropné společnosti Petróleos de Venezuela rychle klesá, ale investoři se domnívají, že by tato společnost mohla na globální trhy dodávat i nadále a zachovávat tak příliv měny do země. Tyto domněnky se ale začínají hroutit.

Po té, co společnost Conoco Phillips vyhrála soudní spor ohledně znárodnění jejích aktiv za 2 miliardy dolarů v roce 2007, rozhodla se podstoupit kroky k převzetí závodů Petróleos de Venezuela v Karibiku. Už jen to Venezuelu zasáhne, protože potřebuje infrastrukturu pro skladování a zpracování ropy - mísí svou těžkou ropu s lehčími druhy, čímž usnadňuje její prodej do zahraničí. Philip Verleger, ekonom pro energetiku, odhaduje, že by tento krok mohl snížit vývoz až o 500 tisíc barelů denně z 1,4 milionů, které Venezuela produkuje. Společně s obnovenými sankcemi vůči Íránu by tento pokles mohl vytlačit ceny ropy až nad současnou několikaletou výši.

Tah Conoca vyburcoval i ostatní, aby si ukořistili část aktiv, která Petróleos de Venezuela drží v zahraničí, včetně tankerů i nákladu ropy. Kanadský zlatý důl Rusoro se například chystá na Citgo Holding, americkou rafinérii vlastněnou Venezuelou. Citgo je pro Venezuelu klíčovým pojítkem s americkým trhem a zároveň jedno z jejích aktiv, která nejsou chráněna v rámci jejích fyzických hranic.

Legálnost převzetí těchto aktiv je sice diskutabilní, ale nejistota se už na jejich operacích projevuje. Představitele Petróleos de Venezuela nebylo možné kontaktovat, aby se k tomu vyjádřili. Podle zprávy Reuters ale devět plavidel, která očividně mířila do závodů Petróleos de Venezuela v Karibiku, změnilo v posledních týdnech trasu do venezuelských či kubánských vod, pravděpodobně aby se vyhnulo zadržení jejich nákladu.

Petróleos de Venezuela má mnohem většího věřitele než ConocoPhillips. Čína této firmě půjčila zhruba 50 miliard dolarů. V roce 2016, kdy ceny ropy byly na asi polovině dnešních cen, se odsouhlasil odklad splátek některých půjček. Pokud by si Čína obnovení splátek vynutila, musel by jí Petróleos de Venezuela poslat asi čtvrtinu ropy, kterou produkuje. Tím by samozřejmě snížil zisky z vývozu ropy.

Poslední sliby a rostoucí pravděpodobnost vážných domácích nepokojů dusí už tak mizivé kurzové zisky, a to i bez dalšího nátlaku Číny nebo možných amerických sankcí na protest prezidentským volbám 20. května.

Produkce venezuelské ropy je na minimech za desetiletí s výjimkou nárůstu v letech 2002 – 2003, kdy šly světové ceny ropy prudce nahoru. Šance, že by se tato epizoda mohla opakovat, vypadá čím dál pravděpodobněji.

Zdroj: The Wall Street Journal