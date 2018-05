Komunisté si diktují podmínky. Vznik vlády se znovu komplikuje

O osudu chystaného menšinového kabinetu hnutí ANO a ČSSD nebude rozhodovat pouze vnitrostranické referendum sociálních demokratů, ale i komunisté. Ti mají vládu při hlasování o důvěře ve Sněmovně podpořit. Jenže KSČM se určité body programu nelíbí. Kromě toho, že odmítli posilování vojenských misí v zahraničí, by totiž mohli přijít i s dalšími požadavky. KSČM na programovém prohlášení vadí i oddělení důchodového účtu od rozpočtu. Vláda si prý navíc v některých věcech protiřečí - třeba v náhledu na přesun americké ambasády do Jeruzaléma. "Na jedné straně toto vláda schvaluje, na druhou stranu chce posilovat vazby na Izrael. A chce také řešit palestinskou otázku a slibuje dodržení všech úmluv, které se týkají vzniku samostatného palestinského státu. Takže v tom je třeba velký rozpor," uvedl místopředseda strany Stanislav Grospič. Komunisté by navíc podle odborníků mohli chtít i dosazení svých lidí na strategická místa ve státních podnicích nebo v organizacích podřízených ministerstvům. "Například České dráhy, Čepro, Vodní cesty, Česká pošta, zdravotní pojišťovny a jejich správní rady," vyjmenoval politolog Jan Kubáček.

KSČM tvrdí, že jí nejde o obsazení postů, ale o efektivní kontrolu toho, jestli vláda plní programové prohlášení. Komunisté už v minulosti řekli, že by jim ve vládě vadili někteří konkrétní politici za hnutí ANO.

A že jim na jednotlivých ministrech bude záležet, naznačil i předseda Vojtěch Filip. "Lidi, kteří budou premiérem jmenování do funkcí ministrů, musí garantovat, že budou jednat takovým způsobem, aby byl naplněn programový kompromis," prohlásil předseda KSČM.

Vliv KSČM na výběr ministrů ale ostře odmítá ČSSD. "Pokud komunisté chtějí lustrovat jednotlivá jména - a to jak za sociální demokracii, tak za hnutí ANO, potom by asi pravděpodobně měli do té vlády přímo vstoupit se svými nominanty. Ale potom by v té vládě zase nemohla být sociální demokracie," sdělil místopředseda Martin Netolický.