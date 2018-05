Trh dluhopisů dělá něco, co naposledy předváděl v r. 2007. Mohlo by to signalizovat recesi

Podle některých komentářů US dluhopisový trh předvádí něco, co bylo k vidění naposledy v roce 2007 před velkou finanční krizí. Výnosová křivka je nejplošší od té doby, což by mohlo předznamenávat hned několik problémů. Výnosový spread mezi 2letými a 10letými vládními dluhopisy je na úrovni pouhých 43 bazických bodů, což je nejníže od roku 2007. Očekávaný růst hlavních dolarových sazeb na červnovém zasedání Fedu by vzájemný spread zmíněných hlavních dluhopisů měl snížit na méně jak 0,25%. Pokud by se spread dále snižoval případně by se přesmykl dokonce do záporu, mohlo by to vyvolat další výrazné tlaky v rámci finančního sektoru, který by nesvědčil především menším regionálním ústavům.