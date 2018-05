Globální boom zřetelně ztrácí na síle. Snad jde jen o návrat k udržitelnému růstu

Už před několika týdny ukazovaly modely investiční společnosti Fulcrum AM na náhlé zpomalení ekonomické aktivity v eurozóně, Japonsku a Velké Británii. Americká a čínská ekonomika podle známého investora Gavyna Daviese, který stojí v čele Fulcrumu, žádné známky útlumu nevykazovaly. Jenže nyní se zdá, že se situace mění i zde.



Podle Daviese je možnou příčinou předchozího růstového útlumu v Evropě počasí, ovšem dosavadní zlepšení je prozatím jen mírné. Je tedy možné, že příčiny zpomalení jsou hlubšího rázu. Navíc se objevily jasné známky poklesu tempa růstu v USA, i když ne tak zřejmého jako v eurozóně. Eurozóna a Japonsko se svým růstem nyní již nenachází nad trendem, americká ekonomika je stále asi 0,5 procentního bodu nad ním, ale rychle se k němu přibližuje. Velká Británie se s růstem kolem 1 % pohybuje dokonce asi 1 procentní bod pod trendem a je možné, že se v její ekonomice začínají projevovat dopady brexitu na sentiment.





Potěšující je vývoj v Číně, které se doposud podařilo vyhnout se poklesu tempa růstu a pohybuje stále blízko trendu. „Celkový globální obrázek už ale nelze popisovat jako synchronizovaný růst nad trendem. Zatím je otevřené, zda jde o návrat k trendu, nebo zda se děje něco vážnějšího. Pro ten pesimističtější pohled ale zatím moc důkazů nenacházíme,“ píše Davies.Aktuální výstupy modelů společnosti Fulcrum jsou shrnuty v následujících grafech. I z nich je zřejmý pokles tempa růstu v USA a eurozóně. V Číně a Japonsku se nyní nachází zhruba na svém trendu:

„Období globálního synchronizovaného růstu nad trendem bylo nyní jasně přerušeno. S ohledem na negativní dopad vyšších cen ropy a inflace na reálné příjmy spotřebitelů se to dalo čekat. V roce 2017 se navíc růst dostal vysoko nad trend, což není dlouhodobě udržitelný stav. Překvapivé ovšem je, jak prudce nyní globální ekonomika ochlazuje. Na druhou stranu stále silně rostou globální korporátní zisky a to se projevuje jak na trhu práce, tak na investicích firem. Globální expanze by tak měla být odolná kromě scénáře, kdy by došlo k poškození sentimentu podnikatelského sektoru. Nemělo by ale být překvapením, jestliže se ukáže, že mimořádně rychlá tempa ekonomického růstu jsou již věcí minulosti,“ uzavírá Davies.



Zdroj: Blog Gavyna Daviese na FT