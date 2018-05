Rozbřesk: Nové nejistoty na obzoru: od Teheránu přes Řím po Buenos Aires

Globálních nejistot jako kdyby v posledním týdnu přibylo. USA vypověděly dohodu s Íránem a v důsledku toho se cena ropy přiblížila k 80 USD za barel. Přímé dopady zvýšeného napětí do inflace by sice měly být omezené, vypovězení dohody je ale potenciálně další komplikací pro volný globální obchod. Spojené státy totiž teoreticky mohou uplatňovat sekundární sankce vůči nadnárodním evropským společnostem, které nepřeruší své operace v Íránu.



Napětí rostlo také přímo v Evropě, kde se na politické scéně schyluje k vládě dvou populistických anti-evropských stran: Ligy severu a Hnutí pěti hvězd. Reakce trhů zatím byla omezená nejen proto, že Itálii pomáhá ECB programem QE, ale také kvůli objektivně nižším makroekonomickým nerovnováhám v italské ekonomice (primární přebytky rozpočtu a přebytky běžného účtu). Situace se ale může změnit, pokud by nově vzniklá vláda skutečně chtěla prosadit všechny své rozpočtově náročné sliby - zrušení penzijní reformy, zavedení univerzálního příjmu a rovné daně. Podle hrubých odhadů by mohly stát italskou státní kasu přes 100 miliard euro.





Nové nejistoty na obzoru v kombinaci s vysokými americkými výnosy začínají také pomalu strašit rozvíjející se trhy. To, co by jim investoři před rokem odpustili, jim nyní jen tak neprojde. Argentina proto musela v uplynulém týdnu požádat Mezinárodní měnový fond o pomoc. Po zvýšení inflačního cíle z 10 % na 15 % se peso dostalo pod tlak a nepomohlo mu ani preventivní zvýšení sazeb z 24 na 40 %. Přitom v uplynulém roce ještě Argentina na trzích prodala bez větších potíží 100letý dluhopis . Přísnější postoj investorů vůči rozvíjejícím se trhům byl ostatně jedním z důvodů, proč i koruna v posledních třech týdnech byla v defenzivě. Česká koruna se v závěru týdne držela poblíž 25,50 EUR/CZK . Po vyšší domácí inflaci ji už v pátek nepomohl záznam z posledního jednání centrální banky k dalším ziskům. I když viceguvernér Mojmír Hampl zvedl ruku pro vyšší sazby, zdá se, že v tuto chvíli zůstává v bankovní radě osamocený a jako nejpravděpodobnější se nám stále jeví další růst sazeb ve čtvrtém kvartále tohoto roku.Nejhorší možný povolební scénář v Itálii se bezezbytku naplňuje, když vládu sestavují populisté ze severu (Liga severu) a jihu (Hnutí pěti hvězd). Euru to ovšem zatím, zdá se, příliš nevadí, neboť ztráty italských vládních dluhopisů jsou prozatím jen mírné. Ve střednědobém horizontu však začíná nad (naším pozitivním) výhledem eura otazník, stejně jako nad udržitelností italského vládního dluhu.Pokud eurodolarový trh nebude hrát italskou kartu, tak začátek týdne nemusí být nějak hektický, neboť na pořadu je “jen” vystoupení několika centrálních bankéřů z ECB a Fedu.Pod lehkým tlakem zůstávají forint se zlotým. Speciálně v případě polské měny se pak může trh obávat blížícího se zasedání NBP, kde mohou opět zaznít holubičí komentáře. Obě regionální měny by však v průběhu týdne mohly těžit ze zveřejnění dobrých výsledků HDP za 1. kvartál. Brent zahajuje nový pracovní týden lehkým poklesem pod hranici 77 USD /barel. Již v pátek byl nabitý týden – nesoucí se ve znamení odstoupení USA od jaderné smlouvy s Íránem – zakončen mírným tlakem na ceny v důsledku dalšího nárůstu aktivity amerických těžařů. Ti již sedmý týden v řadě zvýšili počet aktivních vrtných souprav, tentokrát o 10, již na 844. Vyšší ceny ropy tak jsou, navzdory logistickým problémům (např. v Permianu) či dříve proklamovanému důrazu na finanční obezřetnost, jednoduše až příliš lákavou pobídkou k navýšení produkce.V tomto týdnu bude trh bedlivě pozorovat – kromě tradičních týdenních dat o zásobách (úterý a středa) a aktivitě amerických producentů (pátek) – nejnovější měsíční report z dílny OPECu, který přijde na řadu již dnes. O dva dny později, ve středu, pak svou analýzu vydá také IEA, přičemž v obou případech bude trh zajímat pohled organizací na rozhodnutí USA, kterým znovu uvalily sankce na íránský režim.Trhům v zámoří se v pátek dařilo smíšeně, když průmyslový Dow Jones Industrial Average posiloval o 0,3 % a širší index S&P přidal 0,2 %, technologický Nasdaq uzavřel na červené nule. Radost akcionářům v pátek vykouzlily akcie telekomunikační společnost Verizon, které posílily o 3 % v souvislosti se zlepšeným doporučením od JPMorgan. Dařilo se také spotřebitelskému sektoru po kladném oznámení analytika Morgan Stanley , který preferuje společnosti zaměřující se na prodej potřeb pro domácnost Lowe's (+2,81 %) a Home Depot (+1,68 %). Negativní vývoj cen zaznamenaly akcie čínské společnosti Weibo, když akcie oslabily o necelých 5 %.