Kofola by měla v nízké sezóně ukázat zrychlující růst tržeb

Kofola bude oznamovat výsledky za 1Q18 v úterý 15.5.



První čtvrtletí je sezónně nejslabším obdobím roku, takže nemá pro celoroční výsledky velký význam. Očekáváme zrychlení růstu tržeb na asi 6% hlavně díky expanzi v Chorvatsku (Studenac by už měl „jet“ na plný výkon) a díky realizaci zpožděných tržeb z předchozího čtvrtletí v ČR. Síť UGO by měla ještě meziročně růst o 30%, management se u ní ovšem už soustředí na růst marží místo další expanze. Výsledky budou také podporovat menší akvizice Titbit (saláty) a Premium rosa (prémiové sirupy), v Polsku pak pomůže výrazně zpomalit pokles tržeb distribuce ledových čajů Nestea. Naopak negativní dopad na tržby ze Slovenska, Slovinska, Chorvatska i Polska bude mít výrazné meziroční posílení koruny.



Na úrovni EBITDA očekáváme vysoký dvojciferný růst v Česku, díky růstu tržeb a normalizaci marží. Naopak Slovensko bude trpět kvůli negativnímu dopadu silné koruny a vysokým nákladovým tlakům. Adriatický region má výrazně cyklický charakter (většina výsledku se realizuje ve 3Q) a přispěje tak do EBITDA málo nebo negativně. Celkově klesající ceny cukru budou z velké části vyváženy mzdovou inflací; úspory z restrukturalizace v Polsku (zavření jedné továrny) budou vidět až ve druhém čtvrtletí.



Za 1Q18 očekáváme tradičně (ve slabé sezóně) čistou ztrátu. Úrokové náklady by měly být stabilní, firma ovšem loni realizovala pozitivní FX přecenění, se kterým letos nepočítáme. Ztráta by tak měla být stabilní. Sledovat budeme především vyjádření managementu k celoročnímu výhledu, vývoj v prvních měsících druhého čtvrtletí a vývoj v Adriatickém regionu. Polský business již považujeme víceméně za opci na možné pozitivní překvapení (v současnosti má téměř nulové marže).Z externích vlivů je pro Kofolu pozitivní nadále klesající cena cukru na burze (meziročně je asi o 20% níže).



Petr Bártek, analytik