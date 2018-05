Německý HDP kvůli jednorázovým vlivům v Q1 18 zpomalil

To nejzajímavější se tento týden koncentruje do zítřka. Zveřejněny budou růsty HDP v Německu a za celou eurozónu. Obě statistiky ukáží na zpomalení, které je dáno jednorázovými faktory. Devizový trh ale rozhýbou spíše politické události. V Evropě budeme sledovat proces skládání vlády v Itálii.

Zatímco průmysl v USA roste, maloobchod zaostává

Německý HDP vykáže za první čtvrtletí zpomalení svého silného růstu. To je ale dáno jednorázovými faktory. Více jsme psali zde: http://bit.ly/2rvE2K2. Naproti tomu průmysl za celou eurozónu by měl ukázat zrychlení a potvrdí, že ekonomika si stále vede velmi dobře. Po velmi dobrém březnovém vývoji maloobchodu v USA, dubnové statistiky podle nás zmírní nadšení, že by americký maloobchod silněji ožíval. Naproti tomu čísla z průmyslu přinesou naději na silný růst. Tento týden budeme ještě sledovat politiku. Italský prezident se sejde se zástupci stran Hnutí pěti hvězd a Ligy severu, což je první krok ke zformování vlády.

Dynamika HDP v regionu zůstává silná

Na rozdíl od eurozóny HDP ve středoevropském regionu tak výrazně nezpomalilo. V Česku i Polsku naopak čekáme díky domácí poptávce zrychlení mezičtvrtletního růstu. V meziročním srovnání sice dojde k mírnému zpomalení, ale i tak dynamiky zůstanou více než dobré. Ani slušná čísla však pravděpodobně nepřesvědčí polskou centrální banku, aby začala s utahováním své měnové politiky. Jedním z důvodů je slabá jádrová inflace. I za duben očekáváme, že polské jádrové ceny vykáží velmi slabý meziroční růst.

Zaostřeno na dnešek: Odliv dividend sníží přebytek domácího běžného účtu

Dnešek by měl zůstat na všech frontách klidný. Minimum dat očekáváme z eurozóny a žádné důležité údaje nepřijdou ani z USA. V Česku a Polsku budou zveřejněny březnové bilance běžného účtu. Ačkoliv očekáváme zhoršení této statistiky v obou zemích, výrazná reakce trhů se předpokládat nedá.

Důvěra ve francouzský průmysl zastavila svůj pokles

Dubnová důvěra v průmyslu měřená francouzskou centrální bankou ukáže podle nás stejnou hodnotu jako za březen. I přes své zpomalení na začátku letošního roku se stále pohybuje nad svým dlouhodobým průměrem a indikuje tak, že ve druhém čtvrtletí francouzská ekonomika nabírá druhý dech.

Ve Spojených státech se dnes můžeme těšit pouze na vystoupení členů FOMC na konferencích. O něco málo jasněji by tak mohlo být v jejich pohledu na měnovou politiku v letošním roce.

Euro v závěru týdne pokračovalo v korekci ztrát

Ačkoliv trh čekal zhoršení nálady v USA, tak podle průzkumu Michiganské univerzity zůstává sentiment beze změny. Mírně se zhoršilo hodnocení současné situace, ale zlepšení zaznamenal výhled do budoucna.

V pátek ještě společná evropská měna měla tendenci posilovat a mazat tak část ze svých ztrát, které utrpěla v předchozích třech týdnech. Dne ráno své obchodování začíná na 1,196 USD/EUR.

Bilance běžného účtu oslabí kvůli odlivu dividend

Bilance domácího běžného účtu by podle našeho odhadu měla již v březnu zaznamenat zhoršení. Její přebytek bude podle nás snižovat odliv dividend to zahraničí, i když bilance obchodu by měla zůstat výrazně kladná. V Polsku naopak očekáváme, že jak běžný účet, tak jeho složka zahraničního obchodu vykáže deficit. Za zhoršením stojí slabší vývoz kvůli zpomalení průmyslové produkce a silnější dovozy z titulu akcelerující investiční aktivity.

Region v závěru týdne korigoval čtvrteční zisky

Pátek byl na středoevropských trzích ve znamení částečné korekce čtvrtečních zisků. Koruna se posunula až nad hladinu 25,50 CZK/EUR. Maďarský forint svůj ústup zakončil u kóty 315,0 HUF/EUR a skoro celý svůj čtvrteční zisk odevzdal polský zlotý, který oslabil na 4,261 PLN/EUR.

ČNB v pátek zveřejnila zápis ze svého květnového zasedání. Z něj vyplynulo, že jediný člen bankovní rady, který hlasoval pro zvýšení sazeb, byl viceguvernér Mojmír Hampl. Pravděpodobně také rozvířil debatu o interakci měnové a makroobezřetní politiky. Na zasedání členové bankovní rady diskutovali vývoj kurzu koruny. Jeho odchylka od prognózy je podle nich prozatím nízká. Celkově záznam z jednání žádná výrazná překvapení nepřinesl.