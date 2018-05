ČSSD čeká rozhodnutí o vstupu do koalice, neshodne se ani vedení

Českou sociální demokracii čeká už za týden jedno z nejdůležitějších rozhodování za poslední roky. V referendu budou všichni její členové hlasovat, jestli strana vstoupí do koaličního kabinetu. Nejvyšší vedení je přitom rozdělené. Kritický je hlavně místopředseda strany Roman Onderka, který mluví o krvavém kompromisu. Na 18 tisíc sociálních demokratů bude od 21. května do 14. června rozhodovat, jestli chtějí, aby strana vstoupila do menšinového kabinetu s hnutím ANO. Pro sociální demokraty patrně nebude rozhodování nic jednoduchého a to zejména proto, že i nejvyšší vedení strany je rozdělené. Jedna část je spokojena, ale ozývají se hlasy, že vyjednané kompromisy nestačí. Rozkol ve vedení se projevil i před televizími kamerami. Šéf ČSSD Jan Hamáček pozice hájil. Naopak místopředseda Roman Onderka před novináři vyjadřoval nespokojenost. "Já jsem formulaci krvavý kompromis myslel smrtelně vážně. Já jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie nedokázala dohodnout takové podmínky, které by zajišťovaly to, aby ho hnutí ANO nemohlo obcházet," prohlásil. "Já osobně ten výsledek pokládám za slušný kompromis. My jsme se snažili vyjednat maximum a vyjednali jsme maximum možného," oponoval Hamáček.

"Je tam několik křídel a ani jedno nemá navrch. Mnozí dávají o sobě jenom vědět skrze kritiku a tak trochu alibisticky to přehazují na delegáty a čekají, co bude a nechtějí nést odpovědnost za případné rozhodnutí," vysvětlil politolog Jan Kubáček.

Kritičtí byli k vedení strany i její senátoři a do vypjaté atmosféry svou trošku do mlýna přidal i místopředseda Jaroslav Foldyna, který se dostal do sporu se svým předsedou kvůli ruskému motorkářskému gangu.