Víkendář: Přátelství s Ruskem je už těžkým oříškem i pro jeho největší zastánce

Nový německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas volí vůči Rusku znatelně tvrdší rétoriku než jeho předchůdci. Der Spiegel to na svých stránkách komentuje s tím, že pro takový postoj „existuje mnoho dobrých důvodů, zároveň ovšem jde o porušení dlouholeté tradice“.



„Může to znít absurdně, ale druhá světová válka Německo s Ruskem nakonec spíše spojila, než aby tyto země rozdělila nepřátelstvím. Žádná jiná země na světě nebyla tak nadšena Gorbačovem a pádem Sovětského svazu jako Německo. Je tak pochopitelné, proč v této zemi panuje zklamání z toho, že vztahy s Ruskem se nyní zhoršují,“ píše Der Spiegel.





Maas v nedávném rozhovoru pro Der Spiegel uvedl, že Rusko se chová stále více nepřátelsky. Odmítl ukončení sankcí, které jsou proti němu uplatňovány, a byl pro vyšší tlak na Rusko spojený s jeho aktivitami v Sýrii. Podle Maase nyní u řady lidí na Západě panuje „extrémně kritický pohled na Rusko“. Berlín také nedávno poprvé v poválečné historii vyhostil ruské diplomaty bez toho, aby byli podezřelí ze špionážní činnosti. Mělo jít o trest za útok na bývalého agenta Skripala v Londýně.Německo v posledních letech také zvýšilo výdaje na obranu, schválilo sankce vůči Rusku a jeho jednotky jsou spolu s dalšími ze členských zemí NATO v baltských zemích. Zároveň se snaží o udržení dialogu s Ruskem, ale ruské vztahy se Západem i přesto upadly do krize. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Něčajev dokonce tvrdí, že situace je horší než během studené války. Panuje totiž hluboká nedůvěra a vzájemné nepochopení. A je pochopitelné, že ani změna rétoriky německého ministerstva zahraničních věcí nebyla v Rusku přijata pozitivně.Otázka vztahů s Ruskem byla v Německu jedním z hlavních volebních témat a společnost je do značné míry rozdělena na skeptiky a rusofily. Ti první poukazují na to, že Putin v Evropě hýbe hranicemi, destabilizuje Ukrajinu, snaží se rozložit EU a se Západem je v kybernetické válce. Ti druzí zase tvrdí, že Západ dělá také chyby a porozumění s Ruskem je podle nich nutností už proto, že Německo má vůči němu „historickou zodpovědnost“. Na to skeptici reagují s tím, že jde o naivitu, protože Putin rozumí jen síle. Což ale podle těch druhých znamená pouze to, že skeptici jsou váleční štváči.Der Spiegel tvrdí, že s ohledem na případ Skripala a ruské působení v Sýrii je tvrdší tón německého ministra zahraničních věcí částečně opodstatněný. Proti ostré rétorice se ale i tak postavila také řada jeho spolustraníků z SPD . A faktem zůstává, že podle průzkumu společnosti Forsa 94 % Němců věří ve velký význam dobrých vztahů s Ruskem. K tomu asi 68 % tázaných odmítá tvrdší postoj vůči této zemi.Extrémem je postoj AfD, která vnímá Putina jako smířlivého člověka, který je jen neustále provokován nezodpovědnou německou vládou. Z této strany dokonce zaznívají teorie o tom, že někteří němečtí politici se snaží vyvolat novou válku s Ruskem. Například poslanec Hansjörg Müller tvrdí, že „Putin miluje svou zemi, chrání ji a nepodřizuje se zájmům jiných tak jako německá kancléřka“. Podle Spiegelu podobné úvahy ukazují hlavně to, že řada Němců stále obdivuje silné vůdce typu Bismarcka.Mezi Německem a Ruskem přirozeně existují i silné ekonomické vazby a největší spory v této oblasti budí plynovod Nord Stream 2. O něm se v Evropském parlamentu otevřeně hádají i politici z vládní CDU. Plynovod se stal symbolem německo-ruských vztahů. Putin prý o něm v rozhovorech s Merkelovou hovoří jako o „mých trubkách“ a opakovaně se ptá, kdy jeho stavba začne. Merkelová jej dříve vnímala z čistě ekonomické perspektivy, postupně ale svůj pohled změnila a nyní tvrdí, že ke stavbě nedojde, pokud Ukrajina nezůstane tranzitní zemí pro ruský plyn Vztahy mezi Ruskem a Německem se promítají i do postojů Rusů. Ti podle průzkumů Levada Center již nevnímají Německo ani zdaleka tak pozitivně jako dříve. Necelá čtvrtina tázaných nyní vidí Německo jako nepřítele a téměř nikdo jej nepovažuje za zemi přátelskou. „Ti, kdo věří, že Putin chce obnovit Sovětský svaz, zničit EU, zaplavit Evropu uprchlíky a rozdělit Západ propagandou, si volí obranu a konfrontaci. Když ale Putin v minulosti jednal agresivně a destruktivně, bylo to výsledkem jeho pocitu, že Západ jej dotlačil do kouta. Pak se domnívá, že může použít všechny dostupné prostředky,“ píše Der Spiegel. A dodává:„Putin nechce obnovit Sovětský svaz, ale chce, aby Západ respektoval ruské zájmy, nestaral se o jeho vnitřní politiku a nesnažil se o další expanzi EU a NATO. A aby se v neposlední řadě smířil s tím, že Moskva vnímá bývalé země SSSR s výjimkou baltských zemí jako sféru svého vlivu.“ Spiegel pak radí, že ke zlepšení vtahů je nutné, aby se Berlín držel „realpolitiky“, Rusko by zase mělo přestat se svým „strategickým lhaním“.Zdroj: Der Spiegel