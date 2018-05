Britská ekonomika dále zpomaluje, sazby zůstávají beze změny

Bank of England ve čtvrtek nezměnila úrokovou sazbu a ponechala ji na hodnotě 0,50 %. Důvodem je výrazné zpomalení inflačního růstu, doprovázené celkovým zpomalením britské ekonomiky.

Komise pro monetární politiku se k ponechání sazby na zmíněné úrovni vyslovila v poměru 7 ku 2. Trh tento krok očekával. Dva guvernéři Ian McCafferty a Michael Saunders hlasovali ve prospěch zvýšení sazeb, což ale investory nepřesvědčilo a libra zaznamenala výprodej.

Ještě před měsícem trh očekával zvyšování sazeb na květnovém zasedání. V mezidobí však došlo nejen k poklesu inflace, ale také k zaznamenání slabých ekonomických dat, která prozatím zastavila koloběh navyšování. Libra se kvůli těmto očekáváním dostala na úroveň 1,43 vůči dolaru. Po zveřejnění čísel o inflaci, HDP a PMI indexu ale investoři vybrali zisky a libra vykázala propad zpět k 1,35.

Dosud bylo započteno zvyšování z května a konce minulého roku. Aktuálně trh odhaduje cca 50% šanci, že ke zvyšování dojde v srpnu a 85% do konce roku. To znamená, že pokud bude ekonomika ve Velké Británii vykazovat slabá čísla, sazby se už možná letos nezvednou.

Předpovědi Bank of England byly více holubičí, než se čekalo. Inflace by měla klesnout k cílené úrovni 2 % v horizontu dvou let, a to zejména kvůli silnější libře. Pár GBP/USD byl ještě před rokem na úrovni 1,20, dnes je to skoro 1,40. Podle aktuální prognózy bude Bank of England pravděpodobně navyšovat velmi pomalu – pouhých 0,25 % ročně.

Růstový odhad se letos snížil na 1,4 %, což je podstatně méně než únorový odhad 1,8 %. Prognóza na rok 2019 zůstává na 1,7 %. Velká Británie tedy roste nejpomaleji ze zemí G7. Tento trend s největší pravděpodobností bude pokračovat.

Pro centrální banku zůstává hlavním problémem nejistota způsobená brexitem, a proto můžeme očekávat provádění uvolněné monetární politiky i v blízké budoucnosti.

Pár GBP/USD stále testuje 200denní průměr na úrovni blížící se 1,3520 a pokouší se odrazit, leč prozatím neúspěšně. Pokles pod tuto hodnotu by mohl potvrdit medvědí trend a nastartovat další výprodej směrem k 1,33.