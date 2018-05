Drahé k bydlení, levné na investici - jak si stojí české nemovitosti? Analýza Jana Bureše

České rezidenční nemovitosti v roce 2017 zdražovaly nejrychleji v celé Evropě a zaznamenaly růst cen o necelých 12 %. Vzhledem k průměrným příjmům domácností jsou v tuto chvíli nadhodnocené, píše v nejnovější analýze hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Poměr cen nemovitostí ke mzdám byl na konci roku 2017 vyšší než dlouhodobý průměr o 1,3 násobek směrodatné odchylky. To je více než většina zemí EU i OECD (viz graf níže). Za “výrazné zhoršení” cenové dostupnosti bydlení pro domácnosti považujeme (v naší analýze) nárůst poměru nad dlouhodobý průměr o více než 1.0 násobek směrodatné odchylky.





Je zajímavé, že přes nízkou cenovou dostupnost, mohou být investice do bydlení v průměru stále relativně atraktivní.

Vzhledem k průměrným nájmům jsou v tuto chvíli nemovitosti o poznání méně “drahé”. Poměr cen nemovitostí k nájmům byl na konci roku 2017 vyšší než dlouhodobý průměr o 0.7 násobek směrodatné odchylky. To je méně než průměr OECD (viz graf níže). Za “výrazné zhoršení” investiční atraktivnosti bydlení pro domácnosti považujeme obdobně nárůst poměru nad dlouhodobý průměr o více než 1.0 násobek směrodatné odchylky.







Proč jsou ceny vysoké? Jejich růst a nízká cenová dostupnost bydlení jsou v tuto chvíli především kombinací vysoké přirozené poptávky (spekulativní poptávku považujeme za minoritní fenomén) a nestíhající bytové výstavby.



Přirozená poptávka roste v posledních deseti letech kvůli celkovému růstu populace a souběžnému štěpení domácností na menší jednotky. Od roku 2008 vzrostl v důsledku toho počet domácností o necelých 380 tisíc, a to především kvůli nárůstu počtu singles domácností a párů bez dětí. Přírůstky domácností sílily především v posledních pěti letech (+232 tisíc domácností), kdy bylo celkově poskytnuto přes 350 tisíc hypoték na koupi nemovitosti. Nových bytů přitom za posledních pět let bylo dokončeno “pouze” 40 tisíc. Nová výstavba zaostává oproti maximálním úrovním zejména v Praze, středních Čechách a na Jižní Moravě (silnou poptávku a zaostávající nabídku shrnují následující dva grafy).

Analýzu hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše si můžete stáhnout ZDE.

