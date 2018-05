Tak trochu jiná rodinná firma Stanislava Martince

Podnikatel roku 2017 za Zlínský kraj Stanislav Martinec bude 12. června hostem konference MILCON ve zlínském Kongresovém centru, kde bude hovořit o svých podnikatelských vizích, zvládání firemních krizí a plánech na řešení globálních krizí pomocí vlastního produktu: modulárních budov. Podělí se tak o své mimořádné podnikatelské know-how.

Máte celkem pět společností, které tvoří KOMA family. Máte nebo nemáte rodinnou firmu?

Lidé si to často myslí, že mám rodinnou firmu. Ale jak to mám vysvětlit? Když se podíváte na skutečné rodinné firmy, kde děti přebírají vedení a dědečkové a bavičky pomáhají se strategií, tak to není náš případ. Vycházím spíše z osobního pocitu, kdy se cítím jako táta a jednotlivé členky naší family vidím jako sestry. Nejstarší z nich KOMA modular je nejzkušenější a učí ty ostatní.

Podle mne je to určitý rodinný model. Vyhýbám se záměrně označení group. Naše sestry se totiž dovedou někdy pohádat. Reklamujeme si mezi sebou. Nejstarší sestra učí ty mladší. Ale když mladší povyroste, nabere zkušenosti, tak je zase kritická ke starší, snaží se věci a může dojít i ke konflikt. Tady musím nastoupit já jako otec a dát je zase dohromady.

Každá sestra je tedy jiná a Vy se je snažíte udržet spolu?

V mnohém jsme jednotní. Vytváříme společný strukturovaný ekonomický plán, kontrolingový systém, interní pravidla pro nakupování a firemní hodnoty

Viděl jste někde podobný model?

To si nevybavuji. U nás se to vyvinulo přirozeně. Vidím v tom analogii se skutečnou rodinou. Mám manželku a dvě dcery. Neměl jsem na ně vždycky dost času. Ale vnímal jsem, jak mne jako tátu sledují a vidí ve mně příklad. I členky naší family jsou podobně citlivé. Proto je vnímám jako sestry.

Popisujete vztahy mezi firmami jako lidské.

Vidím za nimi jejich např. ředitele. Teď zrovna u nich dochází k obměně a přichází nová generace. Doufám, že se nám to podaří. Ti, co táhli family dopředu už mají od 50 nahoru.

To není zrovna věk na odcházení.

To máte pravdu. My už ale delší dobu regenerujeme. Dokážeme toho ještě hodně. Zároveň však cítím, jak naši lidé potřebují dovolenou. Už nemůžu jako Baťa je sem zvát na sobotní konference. Dřív jsme to s mnohými dělali a dokázali jsme využít čas na soustředěnou práci bez telefonátů. Dnes je to jiné, lidé více preferují svůj volný čas.

Počítáte se změnami chování a priorit u zaměstnanců dopředu?

Snažíme se jim předcházet. Máme třeba v podniku tablety s aplikací zajišťující naši komunikaci. Chceme, aby ho v budoucnu měl k dispozici každý zaměstnanec. Dělníci si tam mohou odvést mzdy, dostávají informace a dokumenty do výroby, objednávají si materiál. Nečekají na žádné razítko. Nikdo už nechce čekat, až to šéf schválí. Komunikujeme v reálném čase.

KOMA má ambice podílet se na řešení globálních katastrof jako bude nedostatek fosilních paliv nebo nedostatek půdy. Nakolik máte takové projekty promyšlené?

Máme to rozděleno do tří částí. První je komerční a zahrnuje výstavbu školek, nemocnic, obytných domů včetně sociálního bydlení. Druhá je spojená s technologiemi. Dříve byly počítače obrovské a dneska máme tablety. Podobné to bude s elektrárnami a úschovnami energie nebo skladováním a zpracováním potravin. Modularita umožňuje přestěhovat firmu za lidmi. Tak vedle sadu postavíme továrnu na zpracování jablek a až nebude potřeba, najdeme pro ni další využití jinde. A třetí část je voda. Už existuje i řešení na čištění a získávání vody přímo ze vzduchu a moduly nabízí jejich efektivní využití.

Katastrofické scénáře o budoucnosti planety Vás tedy neděsí?

Já to vidím dobře. To, co se děje, nás alespoň nakopne to řešit. Myslím, že bych potřeboval teď mít tak 35 let. To je průšvih, který vyřešit neumím. (smích)

Stanislav Martinec

Po pádu režimu v roce 1989 převzal řízení právě zprivatizované firmy ve Vizovicích, která se zabývala výrobou obytných modulů. Jenže s tehdejšími výrobními postupy byl velmi nespokojený, a proto se na vlastní pěst pustil do úplné reorganizace firmy. Firma naneštěstí fungovala jen krátce a brzy ji potkal krach. To však Stanislava Martince od podnikání neodradilo. V roce 1992 založil vlastní společnost KOMA Modular a dal se do další výroby obytných modulárních kontejnerů. Ačkoliv se firma, které chyběla vize, nejprve potácela na hranici bankrotu. Nakonec se díky poctivé práci a vytrvalosti Stanislava Martince přes všechny problémy úspěšně dostala. Brzy na to začal kontejnery vyvážet i do zahraničí. Stavby Martincovy firmy tak můžeme najít v Mexiku, Mongolsku, Jihoafrické republice a dokonce v Grónsku.

Autor rozhovoru, Marek Chvátal, moderátor konference MILCON.