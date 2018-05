Americký Blockchain Week by měl přispět k růstu cen kryptoměn

Kraptoměnám se v tomto týdnu nedaří, ale podle některých analytiků by se negativní trend měl zastavit a v nejbližších dnech by ceny mohly opětovně růst. Hlavním důvodem je pak konání výročního Blockchain Week konaného ode dneška v New Yorku Kryptoměny v posledních několika letech bezprostředně po tomto výročním setkání příznivců kryptoměn a blockchainové technologie vždy rostly.Hlavní událostí týdne pak bude tzv. Consensus, který se bude konat v pondělí 14. května. v posledních dvou letech bitcoin po Consensu rostl o 23 respektive 10%.