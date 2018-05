Páteční obchodní seance 11. 5. 2018

Pátek 11. 5. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,80 %), S&P500 (+0,94 %) a NASDAQ (+0,89 %).

Evropa: DAX (+0,62 %), FTSE 100 (+0,50 %) CAC40 (+0,20 %).

Čína: Hang Seng (+1,28 %), Shanghai Comp. (-0,06 %), CSI 300 (-0,26 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,16 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Exportní a importní ceny (duben)

ECB: (15:15) – Mario Draghi (Speech 8th edition of The State of the Union, Florence - Italy)

USA: (16:00) – Index spotřebitelského sentimentu – Michigan (květen)

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

------------------------------------------------------------

Včerejší evropské a zámořské obchodní seance byly hlavně o zasedání Bank of England a o reportu americké inflace. Tato makrodata však britské libře a americkému dolaru tentokrát mírně uškodila. Libra zůstává slabá, zatímco dolar se po delší době dostal pod prodejní tlak. Bank of England změnu nastavení monetární politiky nepředložila a data indexů spotřebitelských cen, stejně jako středeční indexy cen výrobců, spíše trhy zklamala, což vedlo ke spekulacím o snížení tlaku na rychlé utahování expanzivní monetární politiky v USA. Nálada na akciových trzích jinak zůstává stabilní a opatrně pozitivní, což včera indexy potvrdily opětovným růstem. Páteční obchodování bude na fundamenty chudší a za pozornost budou stát pouze index spotřebitelského sentimentu v USA a vystoupené Maria Draghiho v Itálii.

Výsledková sezóna 1Q 2018 - ArcelorMittal