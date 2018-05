Vitalij Butbajev se vrací do Saxo Bank jako generální ředitel pro střední a východní Evropu

Globální online investiční banka Skupina Saxo Bank, specialista na multi-asset obchodování a investice, nabízí kompletní sadu obchodních a investičních nástrojů, technologií a strategií. Už téměř 25 let poskytuje jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím svých technologií a zkušeností. Mnohokrát oceněné obchodovací platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě. Saxo Bank byla založena roku 1992, sídlí v Kodani a zaměstnává 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Dubaje a Tokia. Více informací na: www.saxobank.cz

Vitalij Butbajev bude přímo podléhat obchodnímu řediteli Saxo Bank Damianu Buncemu. Ve své nové roli převezme Vitalij odpovědnost za růst a rozvoj byznysu a klientské základny v regionu střední a východní Evropy . Dále bude jeho úkolem zajistit soulad s globálními strategickými prioritami a jejich naplňování tak, aby se Saxo Bank stala první volbou obchodníků, investorů a firemních klientů.Vitalij se do Saxo Bank vrací s širokou mezinárodní zkušeností ve finančním sektoru. Do nedávné doby pracoval jako zakladatel a generální ředitel společnosti Velstand Capital. Vitalij také strávil rok jako regionální ředitel skupiny v Presidents Institute. Předtím pracoval 13 let pro Saxo Bank. Jako regionální ředitel pro střední a východní Evropu a Rusko Vitalij 7 let úspěšně řídil Saxo Bank v tomto regionu. Kromě toho zastával řadu rolí v oblasti prodeje.Vitalij vystudoval moskevskou státní technickou univerzitu a moskevskou finanční univerzitu. Nedávno dokončil studium TRIUM Executive MBA, což je přední světový studijní program pro globální vedoucí pracovníky společně organizovaný newyorskou Stern School of Business, londýnskou burzou a pařížskou obchodní akademií HEC Paris school of Management.k tomuto jmenování uvedl: „S radostí vítáme Vitalije zpět mezi nás a těšíme se, že nám pomůže posilovat a zlepšovat náš byznys a klientskou základnu v regionu střední a východní Evropy . Vitalij je zkušený pracovník s obrovskými zkušenostmi a hlubokou znalostí regionu. Jeho vedení bylo velkou součástí úspěchu Saxo Bank a my jsme přesvědčení, že je tím správným člověkem, který nás povede na cestě k růstu v středo- a východoevropském regionu.“„Těší mě, že se vracím do Saxo Bank v době, kdy technologie, regulace i makroekonomické trendy podporují silné stránky Saxo Bank. Měl jsem to potěšení být součástí vývoje Saxo Bank od jejích skromných začátků po mezinárodní fintech společnost s klienty ve 170 zemích. Saxo Bank představuje skutečně jedinečnou kombinaci nejmodernějších technologií a skvělých služeb poskytovaných talentovanými lidmi. Klíčovou silnou stránkou Saxo Bank je poskytování špičkového přístupu na globální kapitálové trhy pro obchodníky a investory prostřednictvím vynikajících obchodních platforem. Díky poskytování „Bankovnictví jako služba“ má Saxo Bank nepřekonatelnou nabídku pro ostatní banky a makléře, kteří využívají technologie Saxo Bank pro budování služeb pro své koncové klienty,“Vitalij Butbajev do Saxo Bank nastoupí 15. května 2018, sídlit bude v kancelářích Saxo Bank v Praze.