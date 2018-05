Moneta Money Bank (Koupit, 12m cíl = 93 CZK) - Nemastné neslané provozní výsledky; zvýšení výhledu managementu na čistý zisk (Komentář k výsledkům)

Výsledky na provozní úrovni nepatrně zaostaly za tržním i naším očekáváním. Přestože se bance daří výrazně navyšovat objem poskytnutých úvěrů, prozatím se tento nárůst ve výsledovce tolik neprojevuje. Zklamáním je i výsledek čistého výnosu z poplatků a provizí, kde jsme očekávali růst oproti reportovanému poklesu. Zklamání mírní vývoj čistého zisku, který překonal očekávání trhu, a zvýšení výhledu managementu za celý letošní rok. Vedení firmy zváží alternativy budoucího rozdělování zisku akcionářům.

Fakta a události: (1) V prvním kvartále letošního roku Moneta zaznamenala vysoký meziroční růst poskytnutých úvěrů v retailovém i korporátním segmentu, a to o 16,1 % na 63,7 mld. CZK, respektive o 9,2 % na 62,2 mld. CZK. Investice do digitalizace přinášejí stále vyšší a vyšší objem poskytnutých úvěrů on-line v obou segmentech. (2) Čistý úrokový výnos se snížil o 5,1 % na 1,8 mld. CZK. Čistá úroková marže pokračovala v poklesu na 3,8 % z 5,1 % ve Q1 17. Nejvíce se na tomto vývoji podílejí spotřebitelské úvěry. Důležitým faktorem je změna struktury zajištěných a nezajištěných úvěrů ve prospěch kvalitnějších půjček, což tlačí na pokles úrokové marže. Svoji roli nadále hraje refinancování dříve poskytnutých úvěrů a prodeje úvěrů v selhání. Z čísel za několik kvartálu dozadu je patrné zpomalování meziročního klesajícího trendu. Dle managementu dojde k poklesu i ve druhém a třetím čtvrtletí, poslední tři měsíce roku by však měly přinést již stabilizaci. (3) U čistého výnosu z poplatků a provizí došlo k meziročnímu poklesu o necelá tři procenta, zatímco jsme očekávali jeho nárůst. V prvním čtvrtletí převážily klesající poplatky z vedení účtů nad poplatky v oblasti správy aktiv či pojištění. (4) Provozní náklady meziročně vzrostly o 5,5 %, což bylo nepatrně více oproti tržním i naším očekáváním. Nejvyšší dynamiku zaznamenaly v souvislosti s investicemi do IT a digitalizace odpisy dlouhodobého majetku (+51,2 % y/y). Na vývoji se promítly i tlaky na vyšší mzdy v celé ekonomice. Personální náklady by měly být do budoucna kompenzovány snižováním počtu poboček. Poměr nákladů k výnosům dosáhl 52,6 % oproti 45,5 % ve Q1 17, což je v souladu s očekáváním managementu. (5) Díky pokračující monetizaci NPL portfolia Moneta reportovala kladné saldo opravných položek k úvěrům ve výši 281 mil. CZK. Za první kvartál se podařilo bance prodat tato aktiva se ziskem 475 mil. CZK, její plán pro letošní rok je celkově až 750 mil. CZK. To má pozitivní vliv na náklady na riziko. Poměr úvěrů v selhání oproti celkovému portfoliu klesl na 3,7 % vs. 5,6 % ve Q1 17. Tyto aktivity tak stály za lepším než odhadovaným čistým ziskem za Q1 18 ve výši 1,17 mld. CZK.

Výhled společnosti: Management na základě výsledků za první čtvrtletí snížil svůj výhled pro náklady na riziko o 10 bb na rozmezí 35 až 45 bp. Zároveň zvýšil svůj odhad pro čistý zisk o 100 mil. CZK na minimálně 3,5 mld. CZK. Odhady provozních ukazatelů ponechal beze změny.

Dividendová politika a M&A: Management banky na základě zaslaného dopisu minoritním akcionářem Petrus Advisers zváží další alternativy distribuce hodnoty firmy akcionářům včetně zpětného odkupu akcií. Vedení je zároveň nakloněno případným akvizicím primárně na českém trhu, které by mohly přinést rychlejší růst společnosti zejména díky synergiím. Pokud by se taková příležitost naskytla, vyžádala by si pravděpodobně i změnu v dividendové politice banky. Petrus Advisers navrhuje, aby Moneta nevyplácela více jak 70 % čistého zisku. Aktuální dividendová politika počítá naopak s minimálním výplatním poměrem ve výši 70 %.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Přestože výsledky zaostaly za našimi očekáváními, nebyly natolik výrazně odlišné, abychom museli přistoupit k revizi našich celoročních odhadů. Možná změna dividendové politiky k nižšímu výplatnímu poměru může být na první pohled spíše nepříznivým faktorem, nicméně my bychom ji v kontextu potenciální akvizice a například programu zpětného odkupu z perspektivy dlouhodobého investora přivítali. V současné době jde však jen o úvahy či indicie, a proto ponecháváme naši cílovou cenu (93 CZK) a nákupní doporučení v platnosti.

Rizika: Rychlejší a razantnější zpevňování české koruny může způsobit, že ČNB nebude výrazně zvyšovat úrokové sazby, což by mělo negativní efekt na úrokové marže. Objem obchodů se daří navyšovat, což je nyní jeden z hlavních pilířů strategie společnosti, a částečně tak pomáhá kompenzovat nižší marže. Výrazné zpomalení dynamiky růstu by se zřejmě neprojevilo na očekávané stabilizaci čistého úrokového výnosu.

Očekávané události