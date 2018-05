Do Sněmovny by neprošly TOP 09 ani STAN. Jak dopadl váš favorit?

TOP 09 ani Starostové a nezávislí by se podle dubnového volebního modelu STEM do Poslanecké sněmovny nedostali. Jen těsně by proklouzli lidovci. Volby by naopak s přehledem vyhrálo hnutí ANO, které si dlouhodobě udržuje vysokou podporu.

V dubnu 2018 by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm stran. Vyplývá to z dat neziskového ústavu STEM. TOP 09 ani STAN by nepřekonaly pětiprocentní hranici. Hnutí ANO po volbách posílilo a udržuje si vysokou podporu i v letošním roce. Daří se také ODS, která má zřetelně lepší výsledek než ve volbách.

Svou pozici soustavně posilují Piráti, kteří jsou po ANO a ODS třetí nejsilnější stranou. ČSSD a hnutí SPD mírně ztrácí, naopak postavení komunistů je stabilní a po celé volební období si udržují mírný náskok před sociálními demokraty. Těsně nad pětiprocentní hranicí se pohybuje KDU-ČSL. Podle STEM data naznačují, že volební jádro lidovců už není tak pevné, jak bývalo.

"Podíváme-li se na kvalitu podpory jednotlivých stran, vidíme skupinu rozpačitých voličů, kteří se příliš nezajímají o politiku a v politice se moc nevyznají. Typicky jsou to voliči Pirátů, ale i voliči ČSSD. Proti skupině rozpačitých stojí skupina odhodlaných, kteří se o politiku zajímají a mají ke své straně dost silný vztah. Patří sem hnutí ANO a ODS. Přibližují se jim stoupenci SPD, kteří se však v politice příliš neorientují," vysvětluje STEM.

Podobné výsledky předkládá také dubnový volební model Střediska analýz a empirických výzkumů (SANEP). I podle něj by zvítězilo hnutí ANO, ovšem s o pět procent nižším ziskem hlasů, než uvádí STEM.

Od druhé aktuálně nejsilnější strany ODS dělí ANO podle SANEP 15 procent. "O dalším pohybu voličů hnutí ANO rozhodne i aktuální vyjednávání Andreje Babiše o vládě, které je dlouhé a pro některé voliče v souvislosti s dalšími událostmi již neúnosné," tvrdí průzkum.

Jak ODS, tak i Piráti podle průzkumu ve srovnání s březnem posilují. To se týká i čtvrté SPD. "Zatímco dlouhé vyjednávání o vládě z pohledu voličů ANO spíše poškozuje, v případě ČSSD, která vede s hnutím ANO jednání o budoucí menšinové vládě, se může jednat o záchranu před totálním propadem," myslí si SANEP.

Podle SANEP by se ze současných parlamentních stran do Sněmovny nedostala TOP 09, naopak KDU-ČSL i STAN by potřebnou pětiprocentní hranici překročily.