Inflace po přestávce zase roste, zatímco podíl nezaměstnaných bez ustání klesá (Analýzy makroindikátorů)

Dubnová inflace nečekaně zrychlila, i když ceny potravin pokračují v poklesu. Za růstem cen vidíme zejména jádrovou složku, když se v inflaci projevují zvyšující se mzdy. Navíc podíl nezaměstnaných pokračuje i nadále v poklesu, když za duben vykázal pouze 3,2 %. Tlaky na vyšší odměny zaměstnanců tak nekončí. V nadcházejících měsících by se inflace měla dostat na dvě procenta. Na podzim však zase zvolní pod tuto hladinu. ČNB tak na dnešní silnější číslo reagovat nemusí.

Inflace v dubnu zrychlila na 1,9 %, zatímco meziměsíční nárůst cenové hladiny dosáhnul 0,3 %. Za tím stojí podle našeho výpočtu zejména jádrová složka inflace. Jádrové ceny se podle našeho výpočtu zvýšily o 0,5 % meziměsíčně a v meziročním srovnání jsou o 2,1 % vyšší. V rámci této skupiny pozorujeme hlavně sezónní zdražování oděvů a obuvi. Zvyšovaly se i ceny alkoholických nápojů. Inflace cen pohonných hmot v dubnu zmírnila svůj propad, když reagovala na rostoucí ceny ropy na světových trzích. Pouze ceny potravin pokračují ve svém pádu. Meziměsíčně se snížily o 0,6 % a po sezónním očištění klesly již šestý měsíc v řadě. Ceny zboží se v dubnu úhrnem zvýšily o 0,4 %. Ceny služeb přidaly 0,3 % a naznačují tak, že silný růst mezd se začíná pomalu odrážet v inflaci.

Současná inflace je plně v souladu s květnovou předpovědí ČNB, ale překonala všechna tržní očekávání. Koruna v průběhu ranních hodin posílila pod 25,50 CZK/EUR. Pomohla i inflační čísla. Inflace spotřebitelských cen bude v průběhu dalších měsíců pomalu zrychlovat. V nadcházejících měsících by se měla dostat přes dvě procenta. V závěru roku však znovu zvolní a dostane se pod cíl ČNB. Její další zrychlení přijde až na začátku příštího roku. Stále zřetelněji by se v cenách měl projevovat mzdový růst a ani současný vývoj kurzu koruny nebude cenám v dalším zvyšování tolik bránit. Inflace i přes své dubnové překvapení zůstává těsně pod cílem centrální banky. I proto letos očekáváme už pouze jedno zvýšení sazeb, a to v listopadu. Díky růstu jádrové inflace se však zvyšuje pravděpodobnost, že sazby porostou již v srpnu. V příštím roce by pak růst sazeb měl pokračovat.

Dubnová statistika nezaměstnaných opět přepisuje rekordy

Počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce se opět snížil na nové historické minimum. Podíl nezaměstnaných tak v dubnu v porovnání s březnem klesl z 3,5 % na 3,2 %. Z evidence Úřadu práce odešlo o dvacet tisíc osob více, než bylo nově evidovaných. Příznivé trendy na trhu práce tedy pokračují. Svědčí o tom i fakt, že nezaměstnanost vzrostla pouze v okrese Rokycany, kde se ale drží stále velice nízko na 2,5 %. V ostatních okresech nezaměstnanost klesla. Počet uchazečů o práci na jedno pracovní místo nadále zůstává nižší než počet volných pracovních pozic.

Český trh práce se již dlouhodobě chlubí nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě. Podíl nezaměstnaných bude i přesto letos dále klesat, v průměru by měl dosáhnout 3,1 %.

Rekordně nízká nezaměstnanost v kombinaci s vysokým růstem mezd a slabou inflací je velice komfortní pro spotřebitele, jejichž důvěru v ekonomiku podporuje, a vede tak k růstu spotřebitelské poptávky. Stejná situace ale dělá vrásky aktérům na nabídkové straně ekonomiky. Nedostatek zaměstnanců brzdí dynamiku průmyslové výroby. Některé podniky právě z důvodů nedostatku zaměstnanců nemohou zvyšovat objem výroby. Nejsou tak schopni uspokojit všechnu poptávku po svých výrobcích, což je vede ke zvyšování investic do automatizace a digitalizace. Z dlouhodobého hlediska je to ale pro českou ekonomiku dobrá zpráva, která vede k postupnému navyšování produktivity.