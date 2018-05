Kofola dnes bez dividendy

dnes poprvé obchoduje bez nároku na dividendu ve výši 13,5 Kč Akcie tak prochází technickým poklesem. Ke Kofole se váže ještě jedna zpráva, která se objevila v průběhu včerejšího dne. Finanční investor CED Group (Enterprise Investors) oznámil záměr prodat až celý svůj podíl ve společnosti (drží 20,96 % akcií Kofola ). Podíl akci v oběhu by se tak zvýšil, což by akciím prospělo. V mezičase by nicméně akcie mohly být pod tlakem, než dojde k finalizaci procesu odprodeje podílu CED Group.