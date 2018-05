Rozbřesk: Česko hlásí kombinaci super-nízké nezaměstnanosti a “normální” inflace

Dnešní česká čísla opět centrální bance dokresllila obrázek ekonomiky, která se pomalu ale jistě přehřívá a kde je zapotřebí postupně utahovat měnové kohouty. Nezaměstnanost v dubnu měla klesla na nová historická minima (3,2 %) a inflace lehce zrychlila k 1,9 %. Jádrová inflace (očištěná zejména o potraviny a pohonné hmoty), která odráží lépe inflační tlaky z domácí ekonomiky, může růst ještě o desetinku rychleji.



Česko tak definitivně patří do skupiny evropských ekonomik, které jsou takzvaně “napřed” - nezaměstnanost se delší dobu pohybuje na historických minimech a pomalu ale jistě to vidíme ve zrychlujících mzdách. V Itálii nebo ve Francii si zaměstnanci o podobném “luxusu” mohou nechat pouze zdát. I přesto zatím nevidíme v české ekonomice nijak výrazné inflační tlaky - inflace se spíše vrací ke svému normálu. Částečně to je důsledek tvrdších měnových podmínek - silnější koruny a vyšších úrokových sazeb. Ty ale nevysvětlují vše. A podobný paradox vidíme i v dalších vyspělých ekonomikách - klesající nezaměstnanost jako by měla jen velice mírný dopad na inflaci. Rozbila se snad Phillipsova křivka, podle které ekonomové vysvětlují negativní vztah mezi nezaměstnaností a inflací?



Ekonomové Banky pro mezinárodní platby (BIS) se snaží vysvětlit tento paradox “nefunkční” Phillipsovy křivky demografickými změnami. Podle nové studie ( https://bit.ly/2jJJAfk ) má nárůst podílu lidí v produktivním věku na celkové populaci negativní dopady do inflační dynamiky. Jak ukazuje následující graf “mládnutí” globální populace (pokles Age dependency ratio) a pokles globální inflace spolu minimálně časově souvisí. A dává to v zásadě i věcně smysl – globálně mládnoucí populace vytváří větší konkurenci na trzích práce a současně více spoří, tj. připravuje se na to, že bude v budoucnu stárnout. To josu vše spíše inflační brzdy…





Zdroj: Světová banka, Age dependency ratio = podíl věkových skupin 0-15 a 65+ na věkové skupině 15-65 let)



Podle této logiky, což autoři studie v zásadě potvrzují, by ovšem stárnutí populace (úbytek obyvatel v pracovním věku) naopak mělo v budoucnu inflaci pomáhat vzhůru. Tyto závěry možná nejsou na první pohled úplně intuitivní. I tolik zmiňovaná japonská deflace ovšem zuřila nejvíce v době, kdy byl index závislosti (dependency ratio) nejnižší. Je ale pravda, že stárnutí japonské populace (které již probíhá déle než 15 let) zatím výraznější restart inflační dynamiky nepřineslo.

TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží pod lehkým tlakem a pohybuje se pod 25,60 EUR/CZK. Počítáme s tím, že dnešní čísla, ukazující na další výrazný pokles nezaměstnanosti a kosmeticky vyšší inflaci, by jí mohla hrát spíše do karet. Na druhou stranu vysoké americké výnosy, které se nelíbí řadě rozvíjejících se ekonomik (turecká lira), pro korunu moc povzbudivé nebudou. Ty se ostatně podepsaly včera i na sousedním polském zlotém.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se usadil pod hranicí 1,19, přičemž data za americkou výrobní inflaci, která byla lehce nižší, přece jenom rozjetou americkou měnu přibrzdila v rozletu. Zajímavé zprávy však přichází z Itálie, kde se má do 24 hodin rozhodnout, zdali dojde k zformování populisticky laděné vlády mezi Hnutím pěti hvězd a Ligou severu, či bude utvořena prozatímní vláda, která dovede zemi k předčasným volbám. Obě možnosti jsou přitom pro střednědobý výhled eura negativní.



Krátkodobě, resp. dnes bude eurodolar zajímat, jak dopadne americká spotřebitelská inflace za duben. Ta by měla s ohledem na rostoucí ceny ropy a pozitivní bazický efekt vyskočit až na 2,5 %, což samozřejmě dolar ocení, neboť v závětří se rýsuje další zvýšení úroků.



Ve střehu však dnes musí být britská libra, která bude netrpělivě čekat na zasedání Bank of England. Britští centrální bankéři sice před měsícem připravovali trh na zvýšení úroků, ale ve světle posledních slabších dat od ní zcela upustili, takže na růst sazeb asi nedojde. S tím trh sice převážně počítá, ale i tak to pro libru může být zklamání.



Ropa

Ropný trh stále ještě vstřebává úterní odstoupení USA od íránské jaderné dohody, z čehož těží ropní býci. Jen během včerejšího obchodování přidala ropa Brent tři procenta a dostala se do blízkosti 78 USD/barel, hranice, kterou by mohla s úspěchem otestovat již dnes. Povzbuzení cenám totiž dodala také tradiční data EIA o zásobách, které se snížily jak v případě surové ropy (-2,2 mil. barelů) a benzínu (-2,2 mil. barelů), tak i destilátů (-3,8 mil. barelů).



Nic platné tak nebylo ani další zvýšení americké produkce, již na úroveň 10,7 mil. barelů denně, pouhých 300 tis. barelů denně za největším producentem na světě Ruskem. Navíc, ve své pravidelné měsíční zprávě o stavu ropného trhu přišla EIA s upraveným výhledem na americkou produkci, které díky vyšším cenám ropy prorokuje růst až ke 12 mil. barelů denně na konci příštího roku.



Akcie

I středeční obchodování v USA bylo ve znamení růstu a hlavní indexy se dostaly takřka na dvouměsíční maxima. Tahounem indexů byl ropný sektor (SPX 500 Energy +2 %). Velmi dobře se však dařilo i technologiím (GOOGL +2,9 %, Facebook +2,1 % Micron Technologies +5 %) nebo finančnímu sektoru (Citigroup +1,4 %, Bank of America +2,7 %, JPMorgan Chase Bank +2,2 %).