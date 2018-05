Nezaměstnanost opět klesá na nové minimum

I v dubnu podle očekávání došlo k dalšímu snížení nezaměstnanosti v ČR. Aktuálně je tak bez práce 3,2 % lidí. Naproti tomu se opět zvýšil počet volných pracovních míst a těch je opět více než lidí bez práce . Pokud se totiž podíváme na počty nezaměstnaných , kteří jsou schopni či ochotni nastoupit do práce během 2 týdnů, tak dokonce na jednoho nezaměstnaného připadají již více než dvě volná místa Napětí na trhu práce se tak neustále zvyšuje, i když zatím nezpůsobuje příliš zásadní dopad na vývoj mezd . Alespoň tak to vyplývá z čísel z průmyslu a stavebnictví, která byla zveřejněna v pondělí. A koho firmy hledají? Ani v tomto směru se stále nic nemění. První příčky žebříčků nejžádanějších profesí okupují kvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci, řidiči a řemeslníci. Nezaměstnaných bude ubývat i v dalších měsících, takže firmy se budou muset s problémem nedostatku pracovníků potýkat i nadále a tlak na růst mezd bude s největší pravděpodobností dále zesilovat. Na přelomu roku by se tento vývoj mohl odrazit viditelněji i v trendu inflace , která zatím zůstává s ohledem na ekonomický cyklus poměrně utlumená.