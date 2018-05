O čem vypovídají výsledky stress testů řeckých bank?

Během minulého víkendu zveřejnila Evropská centrální banka (dále jen ECB) výsledky stress testů čtyř největších řeckých bank. Z nich vyplývá, že se situace ve finančním sektoru v Řecku výrazně zlepšila. Při detailnějším pohledu ale není vše tak optimistické. V první řadě je třeba zdůraznit, že někteří ekonomové již nějakou dobu neberou tyto stress testy příliš vážně. ECB je totiž často podezřívaná z nastavování podmínek těchto testů tak, aby vyšly pozitivně a aby nevzrostla nervozita na trzích.

To bylo vidět například během roku 2015. V tomto roce bylo testováno velké množství významných bank napříč evropskými státy. Ačkoli pak tyto stress testy příliš pozitivně nedopadly, tak jejich výsledky byly prezentovány výrazně lépe, než jaká byla realita. Rok se s rokem sešel a máme tady výsledky dalších stress testů. Tentokrát z pouze z Řecka. Z nich vyplývá, že se situace v řeckém bankovním sektoru výrazně zlepšila. Čím to ovšem je? Je to dáno tím, že se zlepšila hospodářská situace v EU. Současně platí, že během posledních let byl finanční sektor v unii podporován masivním kvantitativním uvolňováním. Samotná situace řeckých bank se ovšem příliš nezměnila, jen se zlepšilo prostředí, ve kterém se pohybují. V roce 2015 bylo například analyzováno, jak by bankovní sektor v Řecku zareagoval na pokles HDP o 6,8 %. V roce 2018 se pak testovalo, jak by bankovní sektor zareagoval na pokles reálného HDP o 1,3 % a v roce 2019 o 2,1 %.

Co se ovšem stane v případě horšího ekonomického vývoje, či v případě ukončení kvantitativního uvolňování nikdo neví. Stejně tak je diskutabilní, co se stane s finančním sektorem v EU v době, kdy se začne výrazněji utahovat měnová politika (pokud k tomu vůbec v nejbližších letech dojde) a vzrostou úrokové spready mezi málo a více rizikovými dluhopisy.

I přes ujišťování ECB, že rizika v evropském finančním sektoru klesají, je třeba si tak stále dávat pozor. Případná nákaza z problematických zemí by se mohla začít šířit i do zbytku Evropy. Dopady finanční krize stále nejsou zcela zažehnány a výsledky stress testů ECB je třeba brát s rezervou. ECB by se tak měla více soustředit na odstraňování příčin problémů než na hledání způsobů, jak trhy přesvědčit, že je vše v pořádku.