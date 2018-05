Tuzemská inflace na lokálním dně, nezaměstnanost se mu blíží (Ranní zpráva z finančního trhu)

Inflační tlaky ve Spojených státech nabírají na síle, což by měla potvrdit dnes zveřejňovaná dubnová data. Dynamika tuzemských spotřebitelských cen ukáže na dosažení lokálního dna. V dalších měsících půjde nahoru. Na pozitivní inflační překvapení by měny měly reagovat zhodnocením. Důvodem je očekávání, že vyšší inflace umožní centrálním bankám zpřísňovat měnovou politiku zvyšováním úrokových sazeb.

Americká inflace v dubnu na 2,5 %

Zraky hráčů na globálním finančním trhu dnes budou směřovat k odpolednímu zveřejnění dubnových čísel amerických spotřebitelských cen. Rostoucí ekonomika projevující se v tvorbě pracovních míst a nízké nezaměstnanosti tlačí skrz vyšší spotřebu amerických domácností na růst spotřebitelských cen. Jen během dubna se tak jádrová složka inflace podle našeho odhadu zvýšila o 0,2 % m/m. To v meziročním vyjádření znamená zrychlení růst z březnových 2,1 % na 2,2 % y/y, tedy nejvyšší hodnotu za poslední více než rok. Celkové inflaci pak výše pomohou i ceny potravin a pohonných hmot. Spotřebitelské ceny jako celek tak zřejmě během dubna přidaly 0,3 % a v meziročním vyjádření inflace zrychlila z březnových 2,4 % na 2,5 %. Posílení dolaru v posledních třech týdnech znamená, že dolar bude citlivější na případné zklamání z nižších inflačních čísel ve srovnání s tržním konsensem. V tom případě by dolar mohl reagovat i znatelnějším oslabením.

Dolar včera částečně korigoval předchozí zisky

Před dnešním zveřejněním inflačních čísel včera dolar alespoň částečně korigoval zisky, kterých dosahoval v uplynulých třech týdnech. Posílení bylo opravdu výrazné, a aby dolar získal další podporu, muselo by přijít číslo výrazněji nad tržní konsensus. Ani to by ovšem nezaručilo vyšší dolarové zisky. Čím vyšší inflační číslo, tím vyšší riziko, že to bude negativně přijato akciovými trhy, které jsou v poslední době na nepříznivé zprávy citlivé.

Česká inflace na dně, již tak nízká nezaměstnanost dále klesne

Dnešek přinese informace o obou složkách „indexu bídy“ v České republice. Ten se v poslední době vyvíjí více než příznivě – inflace je nízká, nezaměstnanost atakuje historicky nejnižší hodnoty. A dubnové statistiky by na tom nic změnit neměly.

Spotřebitelské ceny se podle našeho odhadu během dubna zvedly pouze o 0,1 %, přestože je patrné zvyšování cen pohonných hmot a nahoru pomalu ale jistě míří i jádrová složka inflace. Statistiky týdenních šetření totiž ukazují, že nadále klesají ceny potravin. Z meziročního pohledu se tedy inflace neodpoutá od 1,7 % y/y zaznamenaných v březnu. I tak se ale jedná o lokální dno. V dalších měsících již dynamika spotřebitelských cen zrychlí. Vzhledem k nedávnému oslabení koruny by na jakékoliv známky vyšších inflačních tlaků měla koruna reagovat pozitivně.

Jedním z významných proinflačních tlaků je v současné době napjatý trh práce ústící ve svižný růst mezd. Dubnová čísla by měla potvrdit, že na trhu je více volných pracovních míst než uchazečů o ně. I díky sezónním faktorů podíl nezaměstnaných v dubnu zřejmě dále klesnul až na 3,2 %, což by znamenalo dosažení historicky nejnižší hodnoty.

Koruna mírně korigovala sváteční ztráty

Jak už bývá v posledním období zvykem, během svátků a zavřeného lokálního trhu má koruna tendenci oslabovat. Tak tomu bylo i v úterý. Včerejšek pak byl ve znamení návratu hráčů na tuzemský trh a posilování koruny. Obdobný vývoj byl patrný i na polském zlotém a maďarském forintu. Koruna si vůči euru polepšila o zhruba třetinu procenta, když se kurz z ranních kotací nad 25,60 CZK/EUR dostal odpoledne těsně pod 25,55 CZK/EUR. Dosažení větších zisků, jako třeba na polském zlotém, ale zabránila horší čísla březnové bilance tuzemského zahraničního obchodu. Na exportní straně je patrné, že zejména produkce automobilů naráží na své limity. Dovozní stranu pak povzbuzuje silná domácí poptávka a dovoz spotřebitelských statků i investičních celků. Více k březnové statistice českého zahraničního obchodu naleznete na http://bit.ly/2I6rCOZ.