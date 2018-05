Proč by Amazon mohl být příští černou labutí

Amazon vypadá nezničitelně.

V letošním roce posílil zatím o více než 36 procent. Trh překonal téměř čtyřnásobně. A úžasný kvartál, o kterém největší internetový obchod světa zvěstoval minulý měsíc, přiměl téměř dvacítku firem k tomu, aby svoje cílové ceny na tento titul navýšily. Hrstka těchto zbrusu nových „cílovek“ dovoluje e-commerce králi nahlédnout za magickou hranici 1 bilionu dolarů. Přesto mám v tomto okamžiku pocit, že se dala do pohybu černá labuť, píše na webu CNBC spisovatel a novinář Lawrence McDonald.

V úvahu by se měla brát už jenom přítomnost titulu v takovém množství pasivních nástrojů. Řeč je o burzovně obchodovaných fondech ETF – ve více než 140 z nich je největším holdingem právě Amazon. Kdyby nastal problém (třeba v souvislosti s přezkumem dopadu Amazonu na americkou poštu, tedy přezkumem, který nařídila Trumpova vláda), vyvolalo by to podle našeho názoru nekontrolovatelný výprodej, píše také McDonald.

Když se podíváme ještě blíže, uvidíme, že zhruba 40 ETF drží Amazon v rozmezí vrchních 5 procent. To je kolosální selhání zdravého rozumu.

Investoři se v minulosti cpali do technologických titulů. Situace je nyní taková, že akcie z technologického sektoru tvoří téměř 30 procent veškerých large-cap portfolií podílových fondů.

Ve srovnání s tradičními benchmarky, ve srovnání s jinými sektory s velkou tržní kapitalizací je to největší „nadvážení“ za poslední dvě dekády.

A kromě toho – není to nic jiného než pasivní předávkování velkými technologiemi.

Podívejme se ve světle tohoto vývoje nyní na to, co se dělo před zhruba 10 lety. Kdo by mohl zapomenout, že se investory přecpaný finanční sektor tehdy dostával do krize? V roce 2007 představovaly banky a pojišťovny téměř 24 procent indexu S&P 500. Dnes je tomu tak, že velká tržní váha technologického sektoru tvoří na celkové tržní kapitalizaci až 26 procent.

Zdroj: CNBC